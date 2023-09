Airgeadraí Digiteacha agus an Plean um Dhí-Dollarization don tSín agus do Chomhghuaillithe

De réir príomh-acadúil na Síne, cabhróidh airgeadraí digiteacha le dí-dollarú don tSín agus dá comhghuaillithe. Chuir Huang Qicai, Leas-Stiúrthóir Acadamh Eolaíochtaí Sóisialta Fujian, an dearcadh seo in iúl i bpíosa tuairime do Guangming Daily. Dúirt Huang go bhfuil an próiseas dí-dollarization tosaithe cheana féin i náisiúin éagsúla agus beidh sé mar thoradh ar an il-polarization airgeadra domhanda mar náisiúin a ndícheall chun iad féin a achar ón USD.

Creideann Huang go mbeidh ról ag fiats digiteach, mar shampla yuan digiteach na Síne, sa phróiseas fadtéarmach seo. Molann sé go bhfuil an cumas ag airgeadraí digiteacha idirnáisiúnta a bheith nuálaíoch agus cur le dí-dollarú. De réir mar a leanann feidhmchláir airgeadra dhigitigh ag aibíocht, molann Huang an fhéidearthacht go dtiocfaidh “airgeadra domhanda” sár-cheannasach chun cinn agus go mbeadh sé mar chroílár an chórais rialachais airgeadaíochta idirnáisiúnta. Cé nach luann Huang go sainráite gur chóir go ndéanfadh yuan digiteach na Síne an ról seo a chomhlíonadh, luann sé ardán íocaíochta BRICS, BRICS Pay, ina alt.

Is ardán díláraithe íocaíochtaí digiteacha atá le teacht é BRICS Pay. Tugann Huang le fios, más féidir dúshláin idir-inoibritheachta a réiteach, go bhféadfaí airgeadraí digiteacha bainc cheannais (CBDCanna) a chomhtháthú le Pá BRICS. Go háirithe, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an tSín, an Rúis agus an Bhrasaíl lena dtionscadail airgeadra digiteach faoi seach. Dearbhaíonn Huang go bhféadfadh CBDC rannchuidiú le dí-dollarú trí idirbhearta trasteorann déthaobhacha nó iltaobhacha arna n-éascú ag tionscadail droichid airgeadra digiteach.

Gné ríthábhachtach eile a leagann Huang béim ar an ngá atá le ceannasacht chóras teachtaireachtaí bainc SWIFT, atá á rialú ag na Stáit Aontaithe, a bhriseadh síos. Dearbhaíonn sé go bhfuil sé riachtanach do chomhghuaillithe na Síne dí-dollarú a chur chun cinn go bríomhar i bpríomhréimsí amhail fuinneamh agus tráchtearraí. Tugann Huang le fios go ndéanann babhtálacha airgeadra agus socrú le tíortha a tháirgeann tráchtearraí ag baint úsáide as airgeadraí áitiúla agus an yuan an banna idir ola agus dollar SAM a lagú de réir a chéile.

Mar fhocal scoir, tá an cumas ag airgeadraí digiteacha, go háirithe yuan digiteach na Síne, cuidiú leis an bpróiseas dí-dollaraithe. Trí úsáid fiats digiteach a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin idir-inoibritheachta, is féidir le náisiúin cosúil leis an tSín agus a comhghuaillithe a n-spleáchas ar an USD a laghdú agus ilpholarú airgeadra domhanda a chur chun cinn.

Foinsí:

– XY/Adobe

– Acadamh Eolaíochtaí Sóisialta Fujian

- Guangming Daily