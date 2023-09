Nochtann Apple iPhone 15, Apple Watch Nua, agus AirPods ag Ócáid Táirge

D'fhógair Apple Inc. an t-imeacht táirge is mó a bhfuiltear ag súil leis den bhliain, áit a dtabharfaidh sé isteach an iPhone 15, samhlacha nua Apple Watch, agus na AirPods is déanaí. Beidh an ócáid, ar a dtugtar “Wonderlust,” ar siúl ar 12 Meán Fómhair ag ceanncheathrú Apple i Cupertino, California.

Beidh an líne iPhone 15 Pro mar bhuaicphointe na hócáide, ina mbeidh nuashonruithe agus feabhsuithe suntasacha. Ina theannta sin, pléifidh Apple a nuashonruithe bogearraí atá le teacht, lena n-áirítear iOS 17, iPadOS 17, agus watchOS 10.

Is iad an iPhone, Apple Watch, agus AirPods na táirgí lárnacha in éiceachóras Apple agus cuireann siad le thart ar 60% d'ioncam iomlán na cuideachta. Tá súil ag Apple go gcabhróidh seoladh an iPhone 15 leis teacht chucu féin ó lagtrá díolacháin agus custaiméirí a mhealladh chun a gcuid feistí a uasghrádú.

Athrú suntasach amháin ar scaoileadh iPhone na bliana seo ná an t-athrú go dtí an caighdeán USB-C maidir le muirearú agus aistriú sonraí, rud a d'fhéadfadh feabhas a chur ar fheidhmíocht ach a d'fhéadfadh cur isteach ar thomhaltóirí. Is é seo an dara huair a athraíonn Apple calafort an iPhone, agus an lasc roimhe seo le tarlú in 2012.

Beidh an iPhone 15 ar fáil i gceithre mhúnla: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, agus 15 Pro Max. Beidh taobhanna alúmanaim agus cúl gloine ag na samhlacha bonn, agus beidh dearadh nua le taobhanna tíotáiniam, cuma brushed, agus cúl gloine frosted ag na samhlacha ard-deireadh. Beidh bezels níos tanaí ag na samhlacha pro freisin, a bhuíochas do phróiseas déantúsaíochta nua ar a dtugtar LIPO.

Tiocfaidh na samhlacha Pro le sliseanna A17 níos tapúla a tógadh ar phróiseas táirgthe nua 3-nanaiméadar, ag soláthar feidhmíocht níos fearr agus saol ceallraí. Ina theannta sin, beidh uasghráduithe suntasacha ceamara ar na samhlacha Pro, lena n-áirítear lionsaí feabhsaithe telephoto agus ultrawide, chomh maith le córas telephoto nuashonraithe le cumais súmáil crua-earraí.

Beidh an leathsheoltóir banna ultraleathan “U2” ar na iPhones nua go léir chun cumas suímh feabhsaithe a fheabhsú. Aistreoidh siad freisin ó Lightning go USB-C le haghaidh muirir agus aistrithe sonraí, le luasanna aistrithe méadaithe eisiach do na samhlacha Pro.

Ag an ócáid, nochtfaidh Apple Sraith 9 Apple Watch freisin sna méideanna reatha 41mm agus 45mm. Táthar ag súil freisin go scaoilfidh an chuideachta an Ultra dara glúin, cé go bhfuil sonraí faoin tsamhail seo gann.

Ar an iomlán, táthar ag súil go mór le himeacht táirge Apple, toisc go bhfuil sé mar aidhm ag an gcuideachta tomhaltóirí a mhealladh lena samhlacha iPhone is déanaí, nuashonruithe bogearraí, agus dul chun cinn Apple Watch. Tabharfaidh an ócáid ​​​​léargas freisin ar straitéis Apple chun dúshláin an mhargaidh a shárú, lena n-áirítear an lagtrá díolacháin agus imní sa tSín.

Foinse: Bloomberg