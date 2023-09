Ainmníonn an Coimisiún Eorpach Sé Chuideachta mar Choimeádaithe Geataí faoin Acht um Margaí Digiteacha

By

Ar an 6 Meán Fómhair, 2023, d’fhógair an Coimisiún Eorpach go bhfuil Aibítir, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, agus Microsoft ainmnithe mar choimeádaithe geataí faoi Airteagal 3 den Acht um Margaí Digiteacha (DMA). Soláthraíonn na cuideachtaí seo 22 croísheirbhís ardáin, lena n-áirítear líonraí sóisialta, brabhsálaithe idirlín, córais oibriúcháin, agus siopaí aipeanna móibíleacha.

Is céim shuntasach i dtreo chur i bhfeidhm praiticiúil an DMA é na cuideachtaí seo a ainmniú mar gheataí. Tá sraith nua ceanglas tugtha isteach ag an gCoimisiún Eorpach atá dírithe ar mhargadh digiteach cothrom agus oscailte a chinntiú san Aontas Eorpach.

I measc cuid de na príomhcheanglais nach mór do na maoir geataí ainmnithe a chomhlíonadh tá:

Ligeann sé d’úsáideoirí deiridh aipeanna tríú páirtí agus siopaí aipeanna a shuiteáil a úsáideann nó a idirghníomhaíonn le córas oibriúcháin an gheataí. Díliostáil éasca a cheadú ó sheirbhísí ardán lárnach an gheataí. Rochtain ar uirlisí tomhais feidhmíochta agus faisnéis a sholáthar do chuideachtaí a fhógraíonn ar ardán geataí chun a gcuid fógraí a fhíorú go neamhspleách. Úsáid sonraí úsáideora gnó a thoirmeasc má bhíonn an geataí in iomaíocht leis an úsáideoir gnó ar a ardán féin. Rangú tosaíochta tháirgí nó seirbhísí an gheataí féin a thoirmeasc thar tháirgí nó seirbhísí tríú páirtithe arna óstáil ar an ardán. Cosc ar rianú úsáideoirí deiridh lasmuigh de chroísheirbhís ardán an gheataí le haghaidh fógraíochta spriocdhírithe gan toiliú cuí a fháil.

Ina theannta sin, ceanglaítear ar na geataí tuarascáil mhionsonraithe ar chomhlíonadh a thíolacadh laistigh de shé mhí óna n-ainmniú, ina leagtar amach na bearta atá curtha i bhfeidhm acu chun an DMA a chomhlíonadh.

Tá sé mar aidhm ag an DMA iomaíocht agus cothroime sa mhargadh digiteach a mhéadú trí aghaidh a thabhairt ar chumhacht margaidh ardáin mhóra ar líne. Féachann sé le páirc imeartha chothrom a chruthú do gach gnóthas agus cearta agus leasanna na dtomhaltóirí a chosaint.

