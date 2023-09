Euro Truck Insamhlóir 2 Tugann DLC Jabanna Péinte Línte Nua-Aimseartha isteach

Tá Euro Truck Insamhlóir 2 tar éis DLC nua a scaoileadh ar a dtugtar an Pacáiste Poist Péinte Línte Nua-Aimseartha, a ligeann d'imreoirí a gcuid trucailí a shaincheapadh le dearaí uathúla agus garbh. Tairgeann an DLC sé théama dearaidh, lena n-áirítear Líne Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, agus Two Fold. Is féidir gach dearadh a chur i bhfeidhm ar aon trucail san insamhlóir agus is féidir iad a shaincheapadh tuilleadh le roghanna dath. Síneann na jabanna péinte chuig gach leantóir inphéinteáilte freisin.

Tá Pacáiste Post Péinte Línte Nua-Aimseartha ar fáil ar Steam ar £1.69/€1.99/$1.99. Is féidir le himreoirí an dearadh is fearr leo a roghnú agus a gcuid trucailí seasamh amach ar na bóithre fíorúla. Tagann scaoileadh an DLC seo tar éis réamhamhairc le déanaí do DLC na mBalcán Thiar atá le teacht, ina mbeidh báid farantóireachta agus sainchomharthaí tíre nua i réigiúin Ancona agus Bari.

Leanann Euro Truck Insamhlóir 2 le hábhar nua agus nuashonruithe a thairiscint chun taithí cluichíochta na n-imreoirí a fheabhsú. Chomh maith leis na DLCanna, thug an cluiche dúshlán le déanaí d'imreoirí le dúshlán gan GPS, ag cur leibhéal breise deacrachta agus réalachas leo siúd a bhí ag lorg dúshlán níos mó.

Má tá lucht leanúna agat de Euro Truck Insamhlóir 2, is bealach iontach é an Pacáiste Post do Phéinteáil Línte Nua-Aimseartha chun bua a chur le do thaithí trucaile fíorúil. Roghnaigh do dhearadh is fearr leat agus buail an bóthar i stíl!

Foinse: Bogearraí SCS