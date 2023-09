Féachann Madraí Faire an AE Aiseolas ar Thogra Microsoft maidir le Táthcheangail Blizzard Activision

Tá rialtóirí an Aontais Eorpaigh ag iarraidh ionchuir ar phleananna athbhreithnithe Microsoft chun formheas rialála na RA a fháil dá éadáil $69 billiún ar Activision Blizzard. Tá an Coimisiún Eorpach, a rinne an margadh glas i mí na Bealtaine cheana féin, ag lorg aiseolais ó chuideachtaí cearrbhachais chun a chinneadh an mbeadh an moladh is déanaí ó Microsoft chuig Údarás Iomaíochta agus Margaí na Ríochta Aontaithe pro-iomaíoch.

Tuairiscíonn foinsí atá eolach ar an ábhar go bhfuil an leigheas atá beartaithe don RA dírithe ar a chur ina luí ar an CMA a chrosadh tosaigh ar an idirbheart a aisiompú. Faoin togra nua, thabharfaí na cearta do Ubisoft Entertainment SA chun cluichí Activision a dháileadh. Bheadh ​​feidhm ag an leigheas seo ar fud an domhain, seachas sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

Léirigh an Coimisiún Eorpach a spéis i bhfaireachán géar a dhéanamh ar fhorbairtí sa RA agus meastóireacht a dhéanamh ar a dtionchar féideartha ar chás an AE. Mar sin féin, níl aon tráchtaireacht déanta ag Microsoft ar na forbairtí is déanaí seo.

Táthar ag súil go ndéanfaidh an CMA a chinneadh ar an táthcheangal faoin 18 Deireadh Fómhair. Tá an cás ag faire go géar ar mhadraí faire an AE, agus beidh ról ríthábhachtach ag aiseolas breise ó ghnólachtaí cearrbhachais chun an bealach chun cinn a chinneadh d’éadáil Microsoft ar Activision Blizzard.

Tá an t-alt seo bunaithe ar fhaisnéis a fuarthas ó Bloomberg.