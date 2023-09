Tá Grúpa Embracer ag smaoineamh ar Shiamsaíocht Giarbhosca Forbróir na Teorann a Dhíol

Tuairiscítear go bhfuil Embracer Group ag smaoineamh ar roghanna éagsúla dá fhochuideachta, Gearbox Entertainment, lena bhféadfaí an forbróir clúiteach Borderlands a dhíol. Tagann an díolachán féideartha agus é mar aidhm ag Embracer Group a staid airgeadais a neartú, de réir foinsí atá eolach ar an ábhar.

Tugann tuarascálacha le fios go bhfuil ábhair mhargaidh Giarbhosca ar fáil cheana féin le haghaidh ceannaitheoirí ionchasacha a athbhreithniú. Cé go bhfuil suim léirithe ag grúpaí cearrbhachais idirnáisiúnta sa stiúideo, tá an fhéidearthacht maidir le comhaontú a chur i gcrích éiginnte fós.

Ghnóthaigh Embracer Group Gearbox Entertainment le haghaidh $1.35 billiún suntasach níos luaithe i mbliana. Mar sin féin, lean an chuideachta ar aghaidh ag leathnú a phunann trí fhorbróirí eile a fháil ar nós Crystal Dynamics, Square Enix Montréal, agus Eidos-Montréal.

Bhain clár athstruchtúraithe le déanaí an Embracer Group, a fógraíodh i mí an Mheithimh 2023, le layoffs tar éis titim ar chomhaontú $2 billiún. Ina theannta sin, i mí Mheán Fómhair 2023, d'fhógair Volition, an forbróir taobh thiar de Saints Row agus cuid de líonra stiúideonna Embracer, go ndúnfaí é tar éis trí scór bliain d'oibríocht.

In ainneoin na bhforbairtí seo, tá Gearbox Entertainment fós gníomhach sa tionscal. Díreach cúpla seachtain ó shin, nocht an stiúideo an scaoileadh atá le teacht de Borderlands 3 Ultimate Edition don Nintendo Switch, sceidealta le haghaidh Deireadh Fómhair 6th.

