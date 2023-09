Nocht Ed Boon Jean Claude Van Damme Skin do Johnny Cage i ‘Mortal Kombat 1’ le linn Agallaimh Hot Ones

Le linn agallaimh le déanaí le 'Hot Ones', roinn Ed Boon, stiúrthóir an chluiche bunaidh Mortal Kombat, nuashonrú spreagúil do lucht leanúna. Nocht sé craiceann nua don charachtar Johnny Cage bunaithe ar laoch aicsin na 80í, Jean Claude Van Damme. Tugann an dearadh craiceann seo ómós do chuma Van Damme sa scannán Bloodsport, a bhí mar inspioráid do Mortal Kombat agus do charachtar Johnny Cage.

Chuir Boon a sceitimíní in iúl maidir le Van Damme a áireamh i Mortal Kombat 1, ag rá gur “nóiméad ciorcail iomlán a bhailíochtú” é don saincheadúnas. Téann Van Damme le finscéalta eile na 80s cosúil le Robocop agus an Terminator a bhfuil láithrithe déanta acu sa chluiche.

Ar an gcraiceann nua beidh cosúlacht Van Damme agus a ghuth nuair a chuirtear i bhfeidhm é ar Johnny Cage. Níl sé soiléir fós an bhfuil na taifeadtaí gutha nua nó an dtagann siad ó shaothar Van Damme roimhe seo.

Mortal Kombat 1 bródúil as cheana féin uainchlár réalta-studded, leis an chéad phacáiste Kombat lena n-áirítear carachtair crossover nós Homelander, Omni-Man, agus Peacemaker. Ní amháin sin, ach tá tallann A-liosta cosúil le Megan Fox curtha leis an teilgthe mar an laoch vampiric Nitara.

Tá an cluiche Mortal Kombat 1 atá le teacht socraithe le bheith ina atosaigh bog den tsraith, agus is céim shuntasach é cuma Van Damme a fháil chun an ré nua seo den saincheadúnais a sheoladh. Tá an cluiche le scaoileadh ar 14 Meán Fómhair le haghaidh PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, agus PC.

Foinse: The Nerd Stash