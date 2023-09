EA Sports WRC: Liosta de na Carranna Deimhnithe don Cluiche atá le Teacht

Tá EA Sports WRC, an cluiche rásaíochta atá le teacht forbartha ag Codemasters, le scaoileadh i mí na Samhna 2023. Tá sé mar aidhm ag an gcluiche eispéireas rásaíochta rally réalaíoch a sholáthar, ag tarraingt inspioráid ó theidil roimhe Codemasters cosúil le Colin McRae agus Dirt Rally. Ceann de na gnéithe spreagúla de EA Sports WRC é cuimsiú na ngluaisteán íocónach ó stair an spóirt. Seo liosta de na gluaisteáin deimhnithe go léir don chluiche go dtí seo.

Beidh iomlán de 10 ngluaisteán reatha WRC, WRC2, agus Sóisearach WRC sa chluiche, chomh maith le 68 feithicil eile a chuimsíonn 60 bliain de rallying. I measc cuid de na gluaisteáin suntasacha tá Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID, agus Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Ina theannta sin, beidh deis ag imreoirí a gcuid carranna rally féin a thógáil sa mhodh Tógálaí.

Cuirfidh EA Sports WRC modh VR ar fáil freisin, rud a ligeann do na himreoirí iad féin a thumadh sa taithí spreagúil a bhaineann le tiomáint a gcarr rally aisling. Leanann an cluiche ag nochtadh ainmneacha feithiclí de réir a chéile, agus táthar ag súil go bhfógrófar níos mó carranna sna seachtainí atá romhainn.

Is féidir le lucht leanúna rásaíocht rally agus díograiseoirí rásaíochta sim a bheith ag tnúth le taithí a fháil ar na rianta dúshlánacha agus an dian-iomaíocht i EA Sports WRC. Le saineolas Codemasters ar chluichí rásaíochta a fhorbairt, tá geallúint go mbeidh an teideal atá le teacht ina rogha fíorthábhachtach do dhíograiseoirí rásaíochta railí.

