Tugann Drop isteach Leaganacha Uasghrádaithe de Mhéarchláir Mheicniúla Ctrl, Alt, agus Shift

Tá Drop, an monaróir méarchláir meicniúil a fuair Corsair le déanaí, tar éis na leaganacha nua dá mhéarchláir mhóra a nochtadh, lena n-áirítear an Alt V2, Ctrl V2, agus Shift V2. Tagann na samhlacha nua seo le feabhsuithe éagsúla chun feidhmíocht agus comhoiriúnacht a fheabhsú.

Ceann de na feabhsuithe suntasacha is ea tacaíocht a chur leis do lasca cúig bhioráin in ionad lasca trí bhioráin. Ligeann an feabhsúchán seo go mbeidh na méarchláir comhoiriúnach le raon níos leithne de lasca iarmhargadh amach as an mbosca. Ina theannta sin, tacaíonn na samhlacha nua go hoifigiúil anois le bogearraí saincheaptha VIA, ag tairiscint uirlis chumhachtach d'úsáideoirí chun a gcuid socruithe méarchláir a mhodhnú.

Chun fuaimíocht na méarchláir a fheabhsú, chuir Drop sraitheanna breise cúr lena dtógáil. Cuidíonn sé seo le aisfhuaimniú a laghdú agus fuaim níos sásúla a chruthú agus tú ag clóscríobh. Tá na cobhsaitheoirí, atá freagrach as eochracha níos mó a choinneáil seasta, mar an barra spáis, uasghrádaithe freisin chun a gcáilíocht fuaime a fheabhsú.

Tá corp alúmanaim fós ar na méarchláir, agus tá na lasca dírithe ar threo "a n-aghaidh ó thuaidh", rud a ligeann do tharchur solais níos fearr trí na heochracha. Mar sin féin, féadfaidh an treoshuíomh seo teorainn bheag a chur le comhoiriúnacht eochairchille iarmhargadh.

Tairgeann Drop cumraíochtaí éagsúla do na méarchláir. Is féidir iad a cheannach mar mhéarchláir réamhthógtha nó mar fheisteáin cnámh lom d’úsáideoirí ar fearr leo a gcuid lasca agus a n-eochracha féin a úsáid. Tá an Alt V2 agus Ctrl V2 ar fáil le cásanna ísealphróifíle agus ardphróifíle araon, rud a ligeann d'úsáideoirí an aeistéitiúil is fearr leo a roghnú.

Suimiúil go leor, cuireann Drop na comhpháirteanna uasghrádaithe ar fáil mar uasghráduithe iarmhargadh d'úinéirí Ctrl, Alt, agus Shift atá ann cheana féin nach bhfuil ag iarraidh méarchlár iomlán nua a cheannach.

Tríd is tríd, tugann na leaganacha nua seo de na méarchláir Ctrl, Alt, agus Shift raon feabhsuithe, rud a fhágann go bhfuil siad níos iomaíche sa mhargadh. Le comhoiriúnacht feabhsaithe lasc, tacaíocht bogearraí inoiriúnaithe, agus fuaimíocht uasghrádaithe, cuireann na méarchláir seo rogha an-láidir ar fáil do dhíograiseoirí méarchláir mheicniúla.

