Ní hamháin go bhfuil an cluiche Starfield a bhfuiltear ag súil leis go mór lán le radharcanna iontacha agus le gameplay tumtha, ach cuireann sé neart quests ar fáil do na himreoirí freisin. Is é ceann de na tíospóidí suntasacha a aimsíodh go dtí seo ná “First Contact,” a bhaineann le long lán de dhaoine aonair sáinnithe i bhfithis timpeall phláinéid.

Chun tús a chur leis an gcuardach “First Contact” i Starfield, caithfidh imreoirí taisteal go Porrima II i gcóras réalta Porrima. Ansin, tiocfaidh siad trasna ar fhoireann an ECS Constant, a fhaigheann iad féin as am agus áit. Féadfaidh lucht leanúna Star Trek cosúlachtaí a tharraingt le heachtra “The Neutral Zone” ón gcéad séasúr den Chéad Ghlúin Eile.

Sula tumtar isteach sa rompu, moltar an dara cuid de rompu eile ar a dtugtar “Unearthed.” Cé nach bhfuil sé ina réamhriachtanas le haghaidh “An Chéad Teagmháil,” cuireann críochnú “Unearthed” léargas luachmhar ar fáil ar stair dhaonna an chluiche, ag cur leis an eispéireas insinte ar “First Contact.”

Nuair a shroichfidh siad fithis Porrima II, gheobhaidh imreoirí teachtaireacht ó NPC darb ainm Jiro Sugiyama, a iarrann a gcúnamh chun tuiscint a fháil ar a bhfuil ag tarlú ar an long sáinnithe. Chomh luath agus a duga imreoirí leis an long, beidh siad ag foghlaim go bhfuil an ECS Constant long coilíneacht a thosaigh ar a turas ón Domhan sular tháinig an chine daonna amach taisteal níos tapúla-ná-éadrom. Thar 200 bliain, tá na glúine iolracha ina gcónaí agus básaithe ar bord na loinge le súil socrú ar Porrima II.

Chun dul chun cinn a dhéanamh sa tóraíocht, ní mór d’imreoirí dul ar aghaidh chuig ionad saoire Paradiso ar thaobh an phláinéid agus freastal ar chruinniú boird. Ar an mbealach, beidh deis acu idirghníomhú leis na baill foirne éagsúla atá ina gcónaí ar an ECS Constant, fiú ag bualadh le seomra ranga atá lán de leanaí.

Tar éis dóibh an seomra boird a bhaint amach, feicfidh imreoirí scéimriú corparáideach fheidhmeannaigh Paradiso. Cuirtear trí rogha i láthair dóibh: foireann ECS Constant a bheith ina sheirbhísigh indentured ar Porrima II, an long a chaitheamh amach le tiomáint grav ionas gur féidir leis an gcriú áit eile a aimsiú le cónaí ann, nó an fhoireann ar fad a mharú.

Chun an chéad rogha a roghnú, caithfidh imreoirí ábhair shonracha a bhailiú agus captaen na loinge a chur ina luí. Is éard atá i gceist leis an dara rogha ná taisteal go HopeTech ar an phláinéid Polvo chun tiomáint grav a fháil agus ansin an ECS Constant a ullmhú lena shuiteáil. Maidir leis an tríú rogha, tuigfidh imreoirí go luath nach féidir na feidhmeannaigh a mharú go buan.

Níl sa “Chéad Teagmháil” ach ceann amháin de na ceisteanna taobh tarraingteacha i Starfield a thumfaidh imreoirí i Cruinne saibhir agus dinimiciúil. Leis na línte scéal suimiúil agus roghanna éagsúla, cuireann an cluiche uaireanta siamsaíochta ar fáil do lucht leanúna an seánra ficsean eolaíochta.

