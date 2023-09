Comhpháirtithe Pizza Domino le Eilifint le haghaidh Athdhearadh Ordaithe Digiteach

Tá gníomhaireacht chruthaitheach IPG Elephant roghnaithe ag Domino's Pizza chun a éiceachóras ordaithe digiteach a athchóiriú. Is é sprioc an athdhearadh an próiseas ordaithe a nuachóiriú agus nuálaíocht agus pearsantacht branda Domino's a thaispeáint. Bhuaigh Eilifint an gnó tar éis athbhreithniú faoi stiúir Pile & Company.

Dúirt an tUachtarán Eilifint Cara DiNorcia, “Bhí Domino's i gcónaí chun tosaigh sa chatagóir agus chun tosaigh sa nuálaíocht, go háirithe sa spás teicneolaíochta inar chuir siad ceannródaíocht ar ordú digiteach. Is maith linn dul i gcomhpháirtíocht le brandaí uaillmhianacha atá ag iarraidh a bheith níos fearr fós. Is é a bheith ag obair le branda íocónach cosúil le Domino’s chun athrú fíorbhríoch a chruthú ar a n-eispéireas digiteach go díreach an cineál dúshláin chasta is breá lenár bhfoireann dul i ngleic leis.”

Is ionann ordú ar líne Domino agus breis agus 80% dá ghnó, agus bhí athnuachan ag teastáil ón mbranda bunaithe ar ionchais na dtomhaltóirí atá ag teacht chun cinn maidir le heispéiris ríomhthráchtála. Bainfidh Eilifint leas as a saineolas ar thaithí branda agus táirgí lena chinntiú go dtiocfaidh feabhas ar an méid atá ar fáil faoi láthair sa chóras ordaithe nua.

Dúirt Christopher Thomas Moore, Príomhoifigeach Digiteach Domino, “Cé go bhfuil ár ngnó digiteach faoi bhláth agus go bhfuil muid i gcónaí ag tástáil agus ag uasmhéadú eispéireas an úsáideora, creidimid gurb é feabhas a chur ar ár gcumas ordú digiteach an straitéis is fearr le haghaidh rathúlacht leanúnach, go háirithe mar chaidreamh le tomhaltóirí. le forbairt na teicneolaíochta.” Chuir Moore in iúl go raibh Domino's an-tógtha leis na smaointe cruthaitheacha a chuir Eilifint i láthair.

Dúirt Príomhoifigeach Digiteach Domino freisin, “Tá fís agus straitéis forbartha ag an meascán de shaineolas ón Elephant agus ónár ngníomhaireacht taifid, Work In Progress, a ardóidh ár n-eispéiris dhigiteacha, rud a fhágann go bhfuil an próiseas chun do phiotsa is fearr leat a ordú níos draíochtúla fós. .”

Tá sé mar aidhm ag an gcomhpháirtíocht idir Domino's Pizza agus Elephant eispéireas ordaithe digiteach níos fearr agus níos nuálaí a chruthú do chustaiméirí Domino.

Foinsí:

– Bunalt: [foinse]

– Sainmhínithe: Ceann ar bith.