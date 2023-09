Ag Cur isteach ar Sheirbhís do Chustaiméirí: Comhrá le Chaitra Vedullapalli

I eipeasóid le déanaí den podchraoladh Idirbhriseadh Cur isteach, suíonn an t-óstach Karla Jo Helms síos le Chaitra Vedullapalli, Comhbhunaitheoir agus CMO Meylah, agus Comhbhunaitheoir agus Uachtarán Women in Cloud, chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil sí ag cur isteach ar sheirbhís do chustaiméirí trí scamall go - réitigh chuig an margadh agus comhpháirtíochtaí comhdhíola.

Leagann Vedullapalli béim ar a thábhachtaí atá sé meon infheictheachta a bheith ag na Príomhfheidhmeannaigh chun aghaidh a thabhairt ar na comhdhúshláin atá roimh chuideachtaí sa mhargadh digiteach. Leagann sí béim ar an ngá atá le foighne agus le straitéisí fadtéarmacha, ach tugann sí faoi deara freisin gur minic gurb é an freagra ar go leor aincheisteanna rud éigin a bhfuil a fhios ag daoine cheana féin.

Mar a chuireann isteach uirthi féin, míníonn Vedullapalli conas atá sí féin agus ceannairí domhanda eile de chuid MarTech ag múnlú an mhargaidh dhigitigh agus ag cruthú éileamh i margadh torannach. Leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag comhpháirtíochtaí i rathúlacht fadtéarmach, ag cur béime ar an ngá atá le comhoiriúnacht le samhail gnó, luachanna agus spriocanna cuideachta.

Is é éiceachóras comhpháirtíochta, mar atá sainmhínithe ag Forbes, líonra eagraíochtaí a chomhoibríonn chun luach a chruthú dá chéile agus dá gcustaiméirí. Mar sin féin, tá sé ríthábhachtach breithniú cúramach a dhéanamh ar chomhoiriúnacht chun gealltanais éagothroma na ngeallsealbhóirí agus missteps eile a d'fhéadfadh teip a bheith mar thoradh orthu a chosc.

Trí Meylah, cuireann Vedullapalli agus a foireann réitigh dul-go-margadh (GTM) ar fáil do chur i bhfeidhm branda, ag cuidiú le gnólachtaí tearcsheirbhísithe infheictheacht a rochtain tríd an néal agus ardáin chomhdhíola. Trí leas a bhaint as cumhacht AI, scamall, agus IoT, cuireann siad ar chumas úinéirí gnó a bheith rathúil sa gheilleagar digiteach.

Is ceannaire gnó aitheanta é Chaitra Vedullapalli agus abhcóide don chomhionannas digiteach. Tá baint ghníomhach aici le heagraíochtaí agus le tionscnaimh éagsúla, lena n-áirítear Women in Cloud agus comhráite domhanda leis na Náisiúin Aontaithe. Tá an paisean atá aici maidir le rathúnas eacnamaíoch a chumasú trí rochtain ar réitigh dhigiteacha le feiceáil ina cuid oibre.

Tríd is tríd, leagann cur chuige Vedullapalli i leith cur isteach ar sheirbhís do chustaiméirí béim ar thábhacht comhpháirtíochtaí, straitéisí fadtéarmacha, agus meon infheictheachta. Trí aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an mhargaidh dhigitigh agus trí éileamh a chruthú trí réitigh nuálacha, tá sí ag réiteach an bhealaigh do ghnólachtaí chun a bheith rathúil i dtírdhreach atá ag athrú de shíor.

