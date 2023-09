An ndíolfaidh Disney le Apple? Suim Fadbhunaithe Bob Iger i Tech Behemoth

De réir roinnt feidhmeannaigh Disney agus roimhe seo, tá tuairimíocht ann go bhfuil “cluiche deiridh inmhianaithe” ag Bob Iger, Príomhfheidhmeannach Disney, chun fanacht ina Phríomhfheidhmeannach chomh fada agus is féidir agus sa deireadh an chuideachta a dhíol le Apple. Eascraíonn an tuairimíocht seo ón dlúthchairdeas a d’fhorbair Iger agus bunaitheoir Apple, Steve Jobs, tar éis do Disney Pixar a fháil in 2006.

Ina chuimhní cinn, thug Iger le fios dá mbeadh Jobs fós beo, gur dócha go mbeadh plé déanta acu ar an bhféidearthacht a gcuid cuideachtaí a chur le chéile. Mar sin féin, tá roinnt constaicí ann a chaithfí a shárú le haghaidh cumaisc Disney-Apple, lena n-áirítear ceadú rialála agus an bhfíric gur annamh a dhéanann Apple éadálacha chomh mór leis an margadh Disney-Pixar.

Mar gheall ar an timpeallacht rialála atá ann faoi láthair, ina ndírítear ar chnagadh ar Theicneolaíocht Mhór, d'fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair faomhadh a fháil do mheige-chumasc mar seo. Tá lawsuits Antitrust comhdaithe i gcoinne cuideachtaí cosúil le Amazon agus Microsoft, ag éileamh gur monaplachtaí iad. Ina theannta sin, tá Google le dul chun trialach faoi líomhaintí maidir le margaí gnó mídhleathacha.

In ainneoin na mbacainní seo, tá am fós ag Iger éadáil mhór a ainliú. Tá síneadh curtha lena chonradh mar Phríomhfheidhmeannach Disney go dtí 2026, agus d’fhill sé ar an gcuideachta le déanaí tar éis dó dul ar scor in 2020. Ó d’fhill sé, tá Iger tar éis dul i mbun spree gearrtha costais, lena n-áirítear layoffs agus athstruchtúrú cuideachta. Chuir sé in iúl freisin go bhféadfaí sócmhainní neamh-Disney a dhíol, mar ABC agus ESPN.

Tá ráflaí scaipthe freisin go bhféadfadh Disney smaoineamh ar straitéis nua dá n-airíonna teilifíse líneacha, a ndeachaigh an lucht féachana ag laghdú agus an méadú ar ghearradh corda i bhfeidhm orthu. Mar sin féin, tá an stocphraghas reatha Disney ag trádáil ar ísle nach bhfuil le feiceáil le beagnach deich mbliana, rud a léiríonn dúshláin a d'fhéadfadh a bheith ann don chuideachta. Ní inseoidh ach am an dtiocfaidh suim fhada Bob Iger in Apple chun críche.

Foinsí: CNBC, Vanity Fair