Tá sé beartaithe ag an Aireacht Gnóthaí Digiteacha i Taiwan Córas agus Ionad Táirgthe AI ​​a Bhunú

Tá an Aireacht Gnóthaí Digiteacha i Taiwan ag obair ar chóras agus ionad táirgthe a bhunú chun iarratais hintleachta saorga (AI) a mheas agus a thástáil. Rinne an Leas-Aire Gnóthaí Digiteacha, Lee Huai-jen, an fógra seo le linn searmanas oscailte DevDays Asia, fóram teicneolaíochta a d’eagraigh Microsoft agus Riarachán na hAireachta do Thionscail Dhigiteacha i gcomhpháirt.

Chomh maith leis an gcóras agus an t-ionad táirgthe AI ​​a chur ar bun, déanfaidh an Chomhairle Náisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta freisin Inneall Dialóg AI Trustworthy a mheas agus a thástáil. Táthar ag súil go gcuideoidh tionscnaimh seo an rialtais le tionscail sa Téaváin feidhmchláir AI atá freagrach agus iontaofa a fhorbairt.

Díríonn DevDays Asia, atá ar siúl i Taipei faoi láthair agus a bhogfaidh go Kaohsiung Dé hAoine, ar fhorbairt ghiniúna AI, cibearshlándáil, agus athléimneacht dhigiteach. Tá gnólachtaí na Téaváine ag féachaint níos mó le teicneolaíocht AI a ionchorprú thar thionscail éagsúla. Tá cuid acu ag baint úsáide as Seirbhís Azure OpenAI de chuid Microsoft, a sholáthraíonn réitigh ríthábhachtacha maidir le slándáil fiontair, comhlíonadh agus infhaighteacht réigiúnach.

Bhí baint ghníomhach ag Microsoft Taiwan le forbairt AI i Taiwan. Tá ionad taighde agus forbartha AI na cuideachta, a bunaíodh in 2018, tar éis comhoibriú go dlúth leis an rialtas agus leanann sé ag infheistiú i Taiwan, go háirithe i saothrú tallainne AI, bogearraí agus forbairt crua-earraí.

Leagann Microsoft béim ar an tábhacht a bhaineann le feidhmchláir AI atá freagrach agus eiticiúil, ag rá go dtéann forbairt AI níos faide ná teicneolaíochtaí giniúna AI a chruthú. D'fhógair an chuideachta le déanaí go bhfuil a sprioc saothraithe tallainne digiteach bainte amach aici sa Téaváin roimh an sceideal agus tá sé beartaithe acu clár oiliúna teicneolaíochta AI a sheoladh chun oideachas a chur ar an bpobal maidir leis na teicneolaíochtaí agus feidhmchláir AI is déanaí.

Foinsí:

– An Aireacht Gnóthaí Digiteacha

- Microsoft