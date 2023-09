Tá £75 milliún ($95 milliún) faighte ag an mbanc digiteach Zopa i gcaipiteal Leibhéal 2 mar chuid dá straitéis fáis leanúnaigh. Úsáidfear an maoiniú chun tacú le pleananna leathnaithe Zopa agus chun a seasamh mar phríomhbhanc na Breataine a dhaingniú. Tugann an t-instealladh caipitil is déanaí seo an t-iomlán arna ardú ag Zopa Bank go £530 milliún, agus £150 milliún faighte in 2023 amháin.

Tá aitheantas bainte amach ag Zopa Bank as a dtairiscintí nuálacha, a bhfuil sé mar aidhm acu sláinte airgeadais na gcustaiméirí a fheabhsú agus rochtain a sholáthar ar chreidmheas ar phraghas iomaíoch. Áirítear ar sheirbhísí an bhainc táirgí coigiltis atá chun tosaigh sa mhargadh, uirlisí chun cabhrú le custaiméirí iarmhéideanna cártaí creidmheasa a íoc níos tapúla, agus samhlacha frithgheallta faoi thiomáint AI a léirigh feidhmíocht chreidmheasa den scoth.

Leag an Príomhfheidhmeannach Jaidev Janardana béim ar thábhacht an bhabhta maoinithe seo, ag rá go ndéanann sé feidhmíocht airgeadais Zopa Bank a bhailíochtú agus go léiríonn sé muinín láidir infheisteoirí as a chumas fáis. Ina theannta sin, feidhmíonn na cistí mar fhormhuiniú ar mhúnla gnó freagrach agus inbhuanaithe Zopa, chomh maith lena fhís chun an banc is fearr sa RA a thógáil.

Murab ionann agus go leor cuideachtaí fintech agus ríomh-institiúidí airgid, tá ceadúnas baincéireachta ag Zopa Bank, a chuireann faoi réir na gcaighdeán rialála céanna é agus a bhaineann le bainc thraidisiúnta ardshráid. Cinntíonn sé seo go bhfuil éarlaisí custaiméirí cosanta ag Scéim Cúitimh na Seirbhísí Airgeadais suas le £85,000. Thug Zopa Bank isteach freisin táirgí rialaithe Buy Now Pay Later (BNPL) agus Smart ISA, ag soláthar roghanna freagracha eile seachas seirbhísí atá ann cheana féin.

Ó seoladh é in 2020, mheall Zopa Bank taiscí suntasacha, d’fhormheas sé breis is £2 billiún in iasachtaí pearsanta, agus d’eisigh sé 470,000 cárta creidmheasa. Tá glanscór tionscnóra suntasach de 82 aige faoi láthair, príomhtháscaire ar shástacht na gcustaiméirí. Agus an bunús brabúsach aige, tá súil ag Zopa Bank go bhfreastalóidh sé ar 5 mhilliún custaiméir faoi 2027.

Aithníodh rath Zopa Bank trí ghradaim mar “Banc na Bliana” ag Gradaim AltFi 2022, chomh maith le bheith ainmnithe mar “Soláthraí Iasachta Pearsanta is Fearr” agus “Soláthraí Cárta Creidmheasa is Fearr” ag Gradaim Bhanc na Breataine roimhe seo. Leis an mbabhta cistiúcháin is déanaí seo tá Zopa Bank i riocht fás agus rath leanúnach san earnáil bhaincéireachta dhigitigh.

Sainmhínithe:

– Caipiteal Leibhéal 2: Tagraíonn sé seo do chaipiteal forlíontach bainc, a sholáthraíonn maolú breise i gcoinne rioscaí airgeadais agus a chuidíonn lena shócmhainneacht agus a chobhsaíocht a áirithiú.

– AI (Intleacht Shaorga): Insamhladh na hintleachta daonna i meaisíní atá cláraithe chun smaoineamh agus foghlaim mar dhaoine.

– BNPL (Ceannaigh Anois Íoc Níos Déanaí): Rogha íocaíochta a ligeann do thomhaltóirí ceannacháin a dhéanamh agus moill a chur ar íocaíocht go dtí dáta níos déanaí, go minic saor ó ús nó le pleananna íocaíochta seasta.

– Glanscór an Tionscnóra (NPS): Méadracht a úsáidtear chun dílseacht agus sásamh an chustaiméara a thomhas bunaithe ar fhreagraí ar an gceist, “Cé chomh dóchúil is atá tú an táirge/seirbhís seo a mholadh do chara?” Réimsíonn an NPS ó -100 go +100, le scóir níos airde ag léiriú sástacht chustaiméirí níos fearr.

Foinsí: Níor soláthraíodh URLanna.