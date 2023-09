Faigheann Dhruv Consultancy Services Limited conradh do thionscadal mhórbhealaigh i Maharashtra

Tháinig méadú 1.33% ar luach scaireanna Dhruv Consultancy Services Limited tar éis Litir Dámhachtana (LOA) a eisiúint. Tugann an LOA deis don chuideachta seirbhísí comhairleoireachta a sholáthar do sheirbhísí innealtóirí neamhspleácha le linn na céime oibríochtaí agus cothabhála den tionscadal ceithre lána ar Rannóg Sangli-Solapur den mhórbhealaigh náisiúnta-166 (NH-166) i Maharashtra.

D'eisigh oifig Phríomh-Bhainisteoir Ginearálta agus Oifigigh Réigiúnach Mumbai de chuid Údarás Náisiúnta Highways na hIndia (NHAI) an LOA. Faoin tsamhail blianachta hibrideach, tá fad 194.644 ciliméadar ó Km ag an tionscadal dámhachtana. 182/556 go Km. 378/100 i stát Maharashtra.

Socraítear luach iomlán an chonartha ag Rs 9.90 crore gan GST san áireamh, agus tá tréimhse conartha níos mó ná 60 mí aige. Tá méadú 1.33% go ₹57 ag 3.22 pm ar Stocmhalartán Bombay mar thoradh ar nuacht an chonartha seo ar scaireanna Dhruv Consultancy Services Limited.

Is cloch mhíle shuntasach é an conradh seo do Dhruv Consultancy Services Limited mar go socraíonn sé a thuilleadh suíomh na cuideachta in earnáil na seirbhísí comhairleoireachta. Tá ardmheas ag an NHAI ar shaineolas agus ar thaithí na cuideachta maidir le tionscadail innealtóireachta a láimhseáil, rud a fhágann gur bronnadh an tionscadal seo.

Tá Dhruv Consultancy Services Limited tiomanta do sheirbhísí comhairleoireachta ardchaighdeáin a sholáthar agus oibríochtaí rianúla agus cothabháil Rannóg Sangli-Solapur de NH-166 i Maharashtra a chinntiú. Leis an bhfoireann de dhaoine gairmiúla taithí acu, tá an chuideachta dea-fheistithe chun déileáil le dúshláin an tionscadail agus torthaí a sheachadadh ar bhealach tráthúil.

Foinsí:

– Litir Dámhachtana (LOA) arna heisiúint ag oifig an Phríomh-Bhainisteora Ghinearálta agus Oifigigh Réigiúnach Mumbai de chuid Údarás Náisiúnta Highways na hIndia (NHAI)

– Feidhmíocht Dhruv Consultancy Services Limited ar Stocmhalartán Bombay (BSE)