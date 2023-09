Cén Fáth a bhFuil NPCanna Starfield Gan Beatha: Míniú Forbróra

Forbróir a d'oibrigh ar Starfield, Delaney King, ar fáil le déanaí léargas ar cén fáth a bhfuil cuma saolta ag na carachtair sa chluiche. Mhínigh King, carachtar agus ealaíontóir teicneolaíochta a d'oibrigh roimhe seo ar theidil mhóréilimh ar nós Dragon Age agus God of War, go mbaineann an cheist leis an matán orbicularis oculi.

I snáithe Twitter, rinne King cur síos ar an gcaoi a bhfuil an muscle orbicularis oculi freagrach as conradh a dhéanamh nuair a bhíonn aoibh gháire ar dhuine, rud ar a dtugtar "aoibh gháire Duchenne" nó fíor-aoibh gháire a chruthú. Mar sin féin, i Starfield, ní chonarthaíonn an muscle seo go hiomlán, rud a fhágann go bhfuil aoibh gháire le feiceáil falsa. Chuir King an cineál aoibh gháire seo i gcomparáid leis an gceann a léirigh Anthony Starr sa tsraith teilifíse The Boys.

Rinne an Rí tagairt freisin do András Arató, a bhfuil aithne air mar gheall ar an meme “Folaigh an Phéine Harold”, nach bhfuil a orbicularis oculi ag dul i bhfad fiú le fíor-aoibh gháire. Cruthaíonn an easpa crapadh matáin seo aoibh gháire a bhfuil cuma mínádúrtha air agus a bhfuil an-tóir air ar fud an Idirlín.

Mar thoradh ar an meascán de chrapadh neamhiomlán an mhatán orbicularis oculi agus an teip ar bhána uachtarach na súl a chlúdach leis an eyelid uachtarach, tá cuma eerie na NPCanna i Starfield mar thoradh air. Mhol King gur féidir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seo trí mhionathruithe láimhe chun go bhfeabhsaíonn siad gothaí gnúise na gcarachtar agus go bhféachfadh siad níos réadúla.

Mar sin féin, is tasc dúshlánach é aghaidheanna réalaíocha a chruthú i bhfíschluichí, mar a d’admhaigh King. Éilíonn sé comhordú i measc ranna iolracha agus tuiscint dhomhain ar anatamaíocht aghaidhe an duine, gothaí, agus leideanna cumarsáide amhairc.

In ainneoin na ndeacrachtaí, d’éirigh go hiontach le Starfield do Bethesda, le breis agus sé mhilliún imreoir ann ó seoladh é. Tá aird tugtha ag an gcluiche freisin as a thagairtí folaithe do chluichí eile agus dá fhisic mhórthaibhseach. Cé go bhféadfadh aghaidheanna an NPC a bheith corraitheach, chuir na quests tumoideachais rólghlacadh agus na carachtair suimiúla Starfield ina eispéireas mealltach do go leor imreoirí.

