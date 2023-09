An Comhaontas Deloitte agus Bitwave: Bainistiú Sócmhainní Digiteacha a Fheabhsú

Tháinig gnólacht cuntasaíochta Big 4 Deloitte agus ardán cuntasaíochta fiontair Bitwave le chéile chun comhghuaillíocht straitéiseach a chruthú. Tá sé mar aidhm ag an gcomhoibriú cabhrú le gnólachtaí castachtaí an spáis sócmhainní digiteacha a bhainistiú trí ardán bogearraí Bitwave a chomhcheangal le seirbhísí comhairleacha cuntasaíochta, cánach agus rialachais Deloitte.

Tá raon dúshlán nua tagtha chun cinn mar gheall ar éabhlóid thapa thionscal na sócmhainní digiteacha, lena n-áirítear sonraí méadaithe, rioscaí, rialacháin agus ceanglais chomhlíonta. Cuireann comhaontas Deloitte-Bitwave sraith de thairiscintí sócmhainní digiteacha ar fáil do chliaint chun aghaidh a thabhairt ar na castachtaí sin. Áirítear leis seo sonraí blockchain a nascadh le córais phleanála acmhainní fiontair le haghaidh léargais fíor-ama, próisis chuntasaíochta a uathoibriú chun dlús a chur le gar míosúil, agus íocaíochtaí criptithe a shruthlíniú.

Ina theannta sin, cuidíonn an chomhghuaillíocht le cuideachtaí cloí le prionsabail chuntasaíochta mar US GAAP agus IFRS, chomh maith le rioscaí a mhaolú agus trédhearcacht a mhéadú trí phróisis agus rialuithe feabhsaithe. Cuireann sé cúinsí cánach san áireamh freisin le linn idirbhearta agus cuidíonn sé le comhlíonadh cánach domhanda.

Tugann an chomhpháirtíocht idir Deloitte agus Bitwave tacair scileanna agus saineolas comhlántach le chéile. De réir Rob Massey, comhpháirtí ag Deloitte Tax LLP, cuireann an chomhghuaillíocht deiseanna uathúla comhoibrithe ar fáil agus tá sé mar aidhm aige tionscal na sócmhainní digiteacha a ath-shainmhíniú.

Feiceann Deloitte agus Bitwave araon a thábhachtaí atá sé aghaidh a thabhairt ní hamháin ar dhúshláin theicniúla ach ar dhúshláin eagrúcháin freisin. Úsáideann an chomhghuaillíocht seirbhísí gairmiúla Deloitte, speisialtóireacht i gcúrsaí airgeadais, cánach agus claochlaithe digiteacha, chun raon leathan saincheisteanna gnó a réiteach.

Léirítear taithí fhairsing Deloitte sa spás blockchain agus sócmhainní digiteacha nuair a chríochnaigh go leor cleachtóirí Deloitte deimhniú cur chun feidhme Bitwave. Ligeann an comhghuaillíocht seo do chliaint leas a bhaint as léargais agus saineolas Deloitte agus iad ag baint úsáide as an ardán Bitwave.

Mar fhocal scoir, tá comhghuaillíocht Deloitte agus Bitwave dírithe ar luas, éifeachtúlachtaí próisis, coigilteas costais agus feabhsuithe comhlíonta a sholáthar do ghnóthais a úsáideann sócmhainní digiteacha. Tá sé mar aidhm ag a gcomhoibriú dul i ngleic le castachtaí an spáis sócmhainní digiteacha agus tagarmharcanna nua a shocrú sa tionscal.

