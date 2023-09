Comhrá Náisiúnta ag Teastáil ar Phunt Digiteach, a deir Oifigeach Banc Shasana

Tá “comhrá náisiúnta” iarrtha ag Sarah Breeden, leas-ghobharnóir ainmnithe Bhanc Shasana, go ndéanfaí “comhrá náisiúnta” chun a chinneadh ar cheart leanúint ar aghaidh le leagan digiteach den phunt a fhorbairt. Leag Breeden béim ar an ngá atá le dul i ngleic le hábhair imní faoi phríobháideachas agus imní eile a bhaineann le hairgeadra digiteach.

Le linn a fianaise os comhair Choiste an Chisteáin ag an bParlaimint, dúirt Breeden go bhfuil an tionchar féideartha ar chobhsaíocht airgeadais ina ábhar imní suntasach eile agus é ag smaoineamh ar chur i bhfeidhm punt digiteach.

De réir mar a leanann úsáid na n-airgeadraí digiteacha ag méadú ar fud an domhain, tá bainc cheannais ag fiosrú an fhéidearthacht a n-airgeadraí digiteacha féin a eisiúint. Ar a dtugtar airgeadraí digiteacha bainc cheannais (CBDCanna), bheadh ​​na leaganacha digiteacha seo den airgeadra fiat traidisiúnta faoi rialú ag banc ceannais na tíre.

Cé go dtugann CBDCanna tairbhí féideartha amhail córais íocaíochta feabhsaithe agus cuimsiú airgeadais, tá roinnt imní ann freisin ar gá machnamh cúramach a dhéanamh orthu. Tá príobháideacht ar cheann de na príomhábhair imní, toisc go n-ardaíonn digitiú airgeadraí ceisteanna faoin méid sonraí pearsanta a bheadh ​​inrochtana do bhainc cheannais.

Ina theannta sin, ní mór cobhsaíocht airgeadais a mheas go cúramach sula gcuirfear punt digiteach i bhfeidhm. Tá sé ríthábhachtach measúnú a dhéanamh ar rioscaí féideartha amhail cibearbhagairtí, sciúradh airgid, agus an tionchar ar tharchur beartais airgeadaíochta.

Leagann glao Breeden ar “chomhrá náisiúnta” béim ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh an pobal páirteach sa phróiseas cinnteoireachta. Chuirfeadh forbairt punt digiteach isteach ar pháirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear gnólachtaí, tomhaltóirí agus institiúidí airgeadais. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach dul i ngleic le haon ábhair imní agus imní chun aistriú rianúil a áirithiú.

