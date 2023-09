Chonaic Noel Edmonds Taobh thiar den Chuntar ag Somerset Café

Chonacthas Noel Edmonds, a bhfuil cáil air mar óstach Deal or No Deal, sa RA le déanaí agus athrú gairme iontach aige. Thug an finscéal teilifíse cuairt ar Chaifé Pobail Pháirc Victoria i Frome, Somerset, áit ar bheartaigh sé lámh chúnta a thabhairt trí fhreastal ar na custaiméirí é féin.

Bhí corraíl sa chaifé, atá á reáchtáil ag Cultivating Community agus oibrithe deonacha mar fhoireann, nuair a tháinig Noel i láthair. Dúirt oibrí deonach an chaifé, Sherry Anne Downes, go raibh na custaiméirí ar bís é a fheiceáil agus go raibh Noel go sona sásta nuair a d’fhiafraigh sí an raibh sé ag iarraidh dul taobh thiar den chuntar.

Cé go raibh an chuma ar an scéal go raibh Noel ag fiosrú athrú gairme a d’fhéadfadh a bheith ann, dhiúltaigh sé gig rialta a thairiscint ag an gcaifé. Tharla sé seo mar gheall ar an bhfad idir a áit chónaithe reatha sa Nua-Shéalainn agus an RA. Bhog Noel agus a bhean chéile Liz go dtí an Nua-Shéalainn in 2019 agus tá maoin éagsúla faighte acu ó shin, lena n-áirítear ceann le caifé.

D’eascair suim Noel sa chaifé pobail as a thaithí féin le caifé sa Nua-Shéalainn. Bhí sé i mbun comhráite leis an bhfoireann faoina mbunú agus labhair sé freisin faoina ghnóthais féin.

Creidtear go bhfuil cuairt Noel ar an RA mar gheall ar bhreith a iníon Alice. Tuairiscítear go bhfuil sé ag fanacht i Bude, Corn na Breataine, atá gar don áit a bhfuil cónaí ar a iníon. Tá ceathrar iníonacha ag Noel óna phósadh roimhe seo, agus tá sé pósta le Liz faoi láthair ó 2009 i leith.

Foinse: Somerset Live