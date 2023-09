Nochtann Dbrand Arachnoplates, Rogha Stylish ar Chlúdaigh PS5 Spider-Man Sony

Tá rogha nua tugtha isteach ag cuideachta Cheanada Dbrand seachas clúdaigh consól Spider-Man 2 díolta amach ag Sony don PlayStation 5 (PS5). Tairgeann Arachnoplates na cuideachta dearadh níos suntasaí ó thaobh amhairc de atá cosúil le húrscéal grafach, ina léirítear an choimhlint íocónach idir Spider-Man agus Venom. Murab ionann agus plátaí Sony, ní chuimsíonn Arachnoplates Dbrand aon lógónna corparáideacha.

Deir Príomhfheidhmeannach Dbrand, Adam Ijaz, go bhfuil fócas na Arachnoplates ar fhorghníomhú agus dearadh níos fearr. Murab ionann agus roinnt plátaí tríú páirtí eile, níl aon teachtaireachtaí ceilte nó uibheacha Cásca sna Arachnoplates a d'fhéadfadh an monaróir consól bunaidh a chiontú. Beidh na Arachnoplates a bheith ar phraghas $65, mar an gcéanna le plátaí eagrán teoranta Sony, ach ní áirítear an craiceann lár nó dath-athrú stiallacha solas dearg. Tá sé beartaithe ag an gcuideachta na Arachnoplates a sheoladh ar 20 Deireadh Fómhair, ag tairiscint loingseoireachta saor in aisce do chustaiméirí sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada, agus tá loingseoireacht ar fud an domhain ar fáil freisin.

Chomh maith leis na Arachnoplates, leanann Dbrand ag díol a phlátaí trédhearcacha Retro Dark agus scaird dubh don PS5. Mar gheall ar shrianta dlíthiúla, áfach, níl an dearadh sainiúil “bóna popped” le feiceáil ar phlátaí Sony in aon cheann de na roghanna seo.

