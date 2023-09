Cás Soiléir nua “Ná Buí” ó Dbrand do iPhone 15 Pro

Tá Dbrand, monaróir cásanna fón cliste móréilimh, díreach tar éis scaoileadh a dtáirge is déanaí, The Ghost Case, a scaoileadh. Tá an cás soiléir seo deartha go sonrach le haghaidh fóin shuaitheanta, lena n-áirítear an iPhone 15 Pro a bhfuiltear ag súil leis go mór. Is í an ghné sheasta den Chás Ghost ná a éileamh nach n-iompóidh sé buí riamh, saincheist choitianta a bhfuil go leor cásanna soiléire ar an margadh.

De réir Dbrand, cuirtear gné frith-buí an Chás Taibhse i leith a dhearadh dhá-ton, go sonrach an fráma dubh Neamhlonrach atá timpeall ar an gcás. Míníonn an Príomhfheidhmeannach Adam Ijaz go gcuireann an teaglaim d’ábhair, teicnící iar-phróiseála, agus roghanna dearaidh tionsclaíochta d’aon ghnó le cumas an cháis a soiléireacht a choinneáil le himeacht ama.

Seachas a chuid airíonna frith-buí, déantar cur síos ar an gCás Taibhse freisin mar rud grippy agus a sholáthraíonn eispéireas tadhlach sásúil lena cnaipí cliceáil. Maíonn Dbrand freisin gur féidir leis an gcás titim 10-troigh a sheasamh, ag cinntiú an chosaint is mó do do ghuthán cliste.

Chomh maith leis an iPhone 15 Pro, cuireann Dbrand leaganacha den Ghost Case ar fáil d’fhóin shuaitheanta eile lena n-áirítear an iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, agus Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Tá gach leagan den chás 1.2mm tiubh agus tá siad feistithe le maighnéid MagSafe ionsuite, a cheadaíonn comhoiriúnacht gan uaim le teicneolaíocht luchtaithe maighnéadach Apple.

Rinne Dbrand cinneadh comhfhiosach TPU (Polúireatán Teirmeaplaisteach) a úsáid le haghaidh codanna teimhneach an cháis, agus déantar an chuid eile le polycarbonate. Ligeann an teaglaim seo go bhfuil cuma agus mothú cás soiléir ag an gcás, agus fós solúbthacht agus marthanacht a chothabháil.

Tá Cás Ghost Dbrand le haghaidh iPhone 15 Pro agus fóin shuaitheanta eile ar fáil le réamhordú anois agus táthar ag súil go dtosóidh sé ar an loingseoireacht i mí Dheireadh Fómhair.

Foinse: The Verge