Cás Soiléir Ná Buí: Tugann Dbrand an Cás “Taibhse” isteach

Tá cás soiléir nua nochta ag Dbrand darb ainm “Taibhse,” a bhfuil geallúint nach buí choíche. Nascann an cás seo den chéad ghlúin eile marthanacht le dearadh caol agus tugann sé comhoiriúnacht MagSafe le feistí Android, lena n-áirítear an Pixel 7 Pro.

Murab ionann agus go leor cásanna soiléire eile ar an margadh, a bhfuil claonadh acu buí le himeacht ama, éilíonn Dbrand go ndéanann a dhearadh dhá-ton é seo dodhéanta. Tá teorainn dhubh neamhlonrach sa chás le haghaidh greim breise agus níl sé ach 1.2mm ar tiús, rud a fhágann nach bhfuil sé chomh toirtiúil ná cásanna eile Dbrand. Bródúil as freisin cnaipí cliceáil, 10 troigh de chosaint ar thionchar, agus na maighnéid is láidre atá ar fáil le haghaidh tacaíochta MagSafe.

Cé go dtacaíonn na cásanna Ghost le MagSafe do iPhones, tugann siad an ghné seo chuig an Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, agus Galaxy S22 Ultra. Is féidir le húsáideoirí iPhone rogha a dhéanamh idir na leaganacha iPhone 15 Pro/Max agus iPhone 14 Pro/Max den chás.

Tá praghas $49.95 ar chásanna Dbrand Ghost agus tá siad ar fáil le ceannach ag tosú inniu. Seolfar gach leagan i mí Dheireadh Fómhair, áfach, agus ní bheidh ach iPhones incháilithe le haghaidh beart cosanta scáileáin.

Leis an dearadh nuálaíoch agus comhoiriúnacht MagSafe, cuireann cás Ghost réiteach ar fáil dóibh siúd atá sa tóir ar chás soiléir nach dtiocfaidh buí. Leagann gealltanas fad saoil Dbrand é seachas cásanna soiléire eile, rud a fhágann gur rogha tarraingteach é d'úsáideoirí fóin chliste atá ag lorg stíl agus cosaint araon.

