Iniúchadh ar Réitigh Theicneolaíocha chun Forbairt Inbhuanaithe a Luathú

Aibhsíonn an t-alt seo an gá atá le réitigh teicneolaíochta cheannródaíocha chun baint amach na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) a luathú. Go sonrach, leagtar amach dhá aidhm.

Is é an chéad aidhm ná réitigh teicneolaíochta a fhorbairt a éascaíonn tomhas, tuairisciú, fíorú agus deimhniú gníomhaíochtaí SDG. Tá na réitigh seo deartha le go n-úsáidfidh gníomhaireachtaí NA, údaráis áitiúla, agus an tsochaí shibhialta iad. Trí na huirlisí seo a úsáid, féadfaidh eagraíochtaí agus daoine aonair a ndul chun cinn i dtreo na SDGanna a rianú agus a chinntiú go bhfuil tionchar fiúntach á imirt acu. Ina theannta sin, ionchorpraíonn na réitigh seo eilimintí gártha chun rannpháirtíocht a mhéadú agus chun rannpháirtíocht ghníomhach in iarrachtaí forbartha inbhuanaithe a spreagadh.

Is é an dara aidhm ná an Dearbhú Óige Dhomhanda reatha maidir le Uirbiú Inbhuanaithe a nuashonrú. Glacadh an dearbhú seo ag an bhFóram Domhanda Uirbeach XI agus cuireann sé creat ar fáil do shaoránaigh dhomhanda chun a bhfís do thodhchaí inbhuanaithe a chur in iúl. Cruthóidh an dearbhú nuashonraithe “Comhaontaithe Áitiúla don Todhchaí” a thabharfaidh aghaidh ar ábhair imní láithreacha agus ríthábhachtacha amhail athrú aeráide. Trí na comhaontuithe sin, is féidir le daoine aonair agus le pobail áitiúla gealltanais agus gealltanais shonracha a dhéanamh chun rannchuidiú le huirbiú inbhuanaithe. Feidhmeoidh na comhaontuithe áitiúla seo mar bhealach le haghaidh rannpháirtíocht na saoránach agus cuirfear i láthair iad ag Cruinniú Mullaigh na NA sa Todhchaí in 2024.

Tríd is tríd, is é sprioc na réitigh teicneolaíochta agus na ndearbhuithe nuashonraithe sin dlús a chur leis an dul chun cinn i dtreo na SDGanna trí dhaoine aonair agus pobail a chumasú beart a dhéanamh. Trí uirlisí agus creataí a sholáthar le haghaidh tomhais, rannpháirtíochta agus comhoibrithe, tá sé mar aidhm ag na tionscnaimh seo todhchaí níos inbhuanaithe agus níos cothroime a chruthú do chách.

Sainmhínithe:

– Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna): sraith 17 sprioc dhomhanda arna mbunú ag na Náisiúin Aontaithe in 2015 chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin amhail an bhochtaineacht, an neamhionannas agus an t-athrú aeráide.

– Cearrbhachas: eilimintí cluiche agus meicnic a chur i bhfeidhm, amhail iomaíocht agus luaíochtaí, ar chomhthéacsanna neamhchluiche chun rannpháirtíocht agus inspreagadh a mhéadú.

Foinsí:

- Níor soláthraíodh aon URL