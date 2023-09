Nochtann Leantóir Briste Dorcha Nua Gameplay Cnámh-fuaraithe agus Uafás Síceolaíochta

Tá an leantóir oifigiúil le haghaidh Briseadh Dorcha a scaoileadh, ag soláthar lucht leanúna le léargas ar a cnámh-fuaraithe gameplay gnéithe agus gnéithe horror síceolaíoch. Arna fhorbairt ag Twisted II Studio, tá sé mar aidhm ag an gcluiche seo atá le teacht imreoirí a thumadh i bpeirspictíocht an chéad duine chun cur leis an taithí cluichíochta uafáis. Léiríonn Dark Fracture gnéithe uathúla gameplay a gheallfaidh teagmháil uafáis atmaisféarach spreagúil.

Taispeánann an leantóir éagsúlacht timpeallachtaí eerie agus ar leith a mbeidh imreoirí in ann iniúchadh a dhéanamh orthu, ag tairiscint turas dian ráthaithe líonadh le scéalta láidre agus comhpháirteanna gameplay scanrúil.

Tosaíonn an leantóir Dark Fracture le cur i láthair uafáis ar stíl VHS, áit a roinneann fear cráite a chuid streachailtí agus cuireann sé in iúl go bhfuil sé ag iarraidh bunús a chuid smaointe trioblóideacha a nochtadh. Leagann sé seo an stáitse le haghaidh na heilimintí uafáis síceolaíoch an chluiche, ag cur béime ar an cath dian an protagonist i gcoinne a deamhain istigh.

Aistríonn an leantóir ansin chun rogha de leibhéil fuarú a bheidh san áireamh i Fracture Dorcha a nochtadh. Tá na timpeallachtaí seo, curtha i láthair ó dhearcadh an chéad duine, i do shuaimhneas agus do-aireach. Is cosúil go bhfuil an leibhéal tosaigh ina chonair shimplí ach athraíonn sé go tapa go suíomh suaite ina bhfuil cónaí ar chréatúr bagarthach, ag cur béime ar pheirspictíocht thromchúiseach an phríomhdhuine.

Chomh maith leis an dearadh leibhéal, taispeánann an leantóir freisin créatúir scanrúil, mar shampla ciaróga eitilt deadly agus neacha extraterrestrial, a bheidh ina bhagairtí suntasacha sa chluiche.

Tríd is tríd, gabhann leantóir Dark Fracture go héifeachtach na gnéithe corraitheacha dá dhearadh leibhéal agus créatúir uafásacha, ag cur béime ar iarracht éadóchasach an phríomhdhuine éalú ó chás tromluí. Gealltar leis seo taithí cluichíochta uafás síceolaíochta spreagúil agus uathúil, ag freastal go sonrach ar dhíograiseoirí uafáis.

Tá Dark Fracture le scaoileadh in 2024 agus beidh sé ar fáil ar Playstation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, agus ardáin PC. Tá eagrán Prologue den chluiche ar fáil freisin ar Gaile, ag tairiscint imreoirí sneak peek isteach ar an gcoincheap agus gnéithe éagsúla, ag ligean dóibh a réamh-mheas cad atá le teacht.

Foinsí:

– Suíomh Gréasáin Twisted II Studio