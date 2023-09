Ar mhaith leat Blast ón am atá thart? Réamh-Ordú ar Thacar Foirgníochta MEGA Xbox 360!

Má tá cumha ort faoi shaol na gcearrbhachas in 2007, is é MEGA an rud atá uait. Ag tabhairt isteach Sraith Foirgníochta Xbox 3 nua ar scála 4:360, comhlánaigh le cóip i mboscaí de Halo 3. Cé nach ndéanfaidh an chóip i mboscaí an cluiche a teleport ar do scáileán i ndáiríre, oibríonn sé i gcomhar leis an consól díreach cosúil leis an rud fíor!

Tá praghas $150 ar an tacar tógála bailitheoirí seo, atá ar fáil le haghaidh réamhordú go heisiach trí Target sna SA. Tairgeann sé samhail macasamhail Xbox 360 go hiomlán in-thógtha le sonraí barántúla agus cruinne. Tá soilse oibre ag an gconsól agus ag an rialtóir fiú chun an taithí cluichíochta a fheabhsú. Osclaíonn an consól suas chun tiomántán diosca agus rudaí iontas eile a nochtadh, agus nuair a chuireann tú diosca Halo 3-téamaí isteach, gníomhaíonn an máthairchlár.

I measc na ngnéithe suntasacha de Thacar Foirgníochta MEGA Xbox 360 tá tiomáint crua inbhainte, taobh istigh idirghníomhach inrochtana trí phainéil sliogáin taobh a bhaint, agus comhoiriúnacht le tacair foirgneamh MEGA eile agus le tacair tógála ainm branda eile.

Tá sé beartaithe do thógálaithe 18 mbliana d'aois agus os a chionn a bhfuil eispéireas tógála sásúil agus dúshlánach acu, beidh an macasamhail consól Xbox 360 seo ar fáil ag tosú 8 Deireadh Fómhair sna SA.

Má tá suim agat an sraith cluichíochta nostalgic seo a réamhordú, seiceáil an nasc a thugtar thíos don leathanach siopa. Ina theannta sin, tá níos mó pictiúr den fhoireann iontach seo curtha isteach againn chun do spéis a spreagadh.

Cuir in iúl dúinn sna tuairimí má tá tú ag smaoineamh ar an bpléasc seo ón am atá thart a chur le do bhailiúchán an mhí seo chugainn!