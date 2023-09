Stampa Crankbrothers 1 Pedalaí Maol V2: Greim Treormhaithe agus Cobhsaíocht ar Phraghas Inacmhainne

Is leagan athdheartha den raon Stampa coitianta iad na pedalaí árasán Crankbrothers Stamp 1 V2. Tairgeann na pedalanna ilchodacha seo greim agus cobhsaíocht den scoth, rud a fhágann go bhfuil siad ina rogha iontach do marcaigh rothair sléibhe.

Ceann de na gnéithe suntasacha de na pedals Stamp 1 V2 ná a ngreim cuimsithí, a bhuíochas leis na bioráin miotail inbhainte. Tá na pedals ar mhéideanna beaga agus móra freisin, ag freastal ar mharcaigh a bhfuil cosa acu idir AE35 agus AE49.

Ag tomhas 109x109mm ar a gcuid pointí is mó, tá ardán siméadrach ag na pedals Stamp 1 V2 le concavity beag ar an imeall seachtrach. Casann na pedals ar fhearsaid chruach chromóil bhrionnaithe agus tá dhá bhus IGUS iontu le haghaidh oibriú rianúil.

Le 10 bioráin inbhainte in aghaidh an taobh, protruding 5mm ó chorp an pedal, na pedals Stampa 1 V2 a thairiscint tarraingt customizable. Cuidíonn imill barrchaolaithe agus chamfered na pedals le tionchair a shraonadh agus feabhas a chur ar marthanacht.

Tá na pedals Stampa 1 V2 inseirbhíse go hiomlán agus in-aththógáil freisin, rud a fhágann go bhfuil an cothabháil ina ghaoth. Cé nach bhfuil calafort ramhar acu cosúil leis an Stampa 7 ardleibhéil, tá siad fós éasca le cothabháil le haghaidh feidhmíochta fadtéarmach.

Tá na pedals clúdaithe ag bharántas cúig bliana Crankbrothers agus tá siad ar fáil i gcúig dathanna éagsúla. Meáchan an sampla tástála dubh, mórmhéid 350g in aghaidh an phéire, rud a fhágann go bhfuil siad éadrom gan marthanacht a íobairt.

Tríd is tríd, cuireann pedals árasán Crankbrothers Stamp 1 V2 greim agus cobhsaíocht iontach ar phraghas réasúnta. Cibé an tosaitheoir nó marcach seasoned tú, is rogha iontach iad na pedals seo do do rothar sléibhe.

