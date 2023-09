Molann Jim Cramer d'Infheisteoirí Coinneáil ar Stoc Apple In ainneoin Cosc ar iPhone na Síne

Tá Jim Cramer ó CNBC tar éis spreagadh a thabhairt d'infheisteoirí gan a gcuid scaireanna Apple a dhíol tar éis tuairiscí go bhfuil cosc ​​​​ar úsáid iPhones ag fostaithe an rialtais ag an tSín. Cé gur thit stoc Apple tar éis na nuachta, tá Cramer fós muiníneach i gcumas na cuideachta an cás a oiriúnú agus a nascleanúint.

Is í an tSín an tríú margadh is mó ag Apple, arb ionann é agus 18% dá ioncam iomlán. Ina theannta sin, déantar cuid shuntasach de tháirgí Apple sa tír. D’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag an gcosc ar iPhones d’fhostaithe an rialtais ar thuilleamh Apple. Mar sin féin, creideann Cramer go bhfuil an cumas ag Apple réitigh mhalartacha a aimsiú chun na héifeachtaí a mhaolú.

Leagann Cramer béim ar an tábhacht a bhaineann le hinoiriúnaitheacht Apple, ag tagairt do fathaigh teicneolaíochta eile cosúil le Aibítir (máthairchuideachta Google) agus Amazon. D'éirigh leis na cuideachtaí seo a gcuid tairiscintí a éagsúlú le himeacht ama, rud a d'eascair fás marthanach. Molann Cramer go bhféadfadh Apple, faoi cheannaireacht an Phríomhfheidhmeannaigh Tim Cook, teacht ar chomhréiteach a théann i ngleic le hábhair imní na Síne agus le leasanna gnó Apple.

Tá an baol ann go gcaillfidh infheisteoirí a roghnaíonn scaireanna Apple a dhíol anois ar bhorradh stoic a d’fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar eisiúintí iPhone amach anseo nó ábhar nua nár nochtadh. Cuireann Cramer béim ar nach bhfuil rath Apple ag brath go hiomlán ar a fhóin den scoth ach freisin ar a chumas é féin a athchruthú agus deiseanna nua a iniúchadh.

Mar fhocal scoir, molann Cramer d'infheisteoirí a gcuid scaireanna Apple a choinneáil, ag creidiúint go bhfaighidh an chuideachta bealaí chun aon dúshláin a bhaineann le cosc ​​iPhone na Síne a oiriúnú agus a shárú.

