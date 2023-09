XDefiant Ubisoft ar Moill Tar éis Diúltú Deimhniúcháin ag PlayStation agus Xbox

Cuireadh moill ar chluiche atá le teacht Ubisoft, XDefiant, mar gheall ar cheisteanna deimhnithe ó PlayStation agus Xbox. Roinn táirgeoir feidhmiúcháin an chluiche, Mark Rubin, nuashonrú le himreoirí trí phost bhlag, ag míniú gur chuir Ubisoft an cluiche isteach le deimhniú i mí Iúil. Mar sin féin, i lár mhí Lúnasa, fuair XDefiant toradh “Ní Pas”.

D’admhaigh Rubin nár mheas siad an obair chomhlíonta a bhí riachtanach agus dúirt sé, “Dá n-éireodh leis, d’fhéadfaimis é a sheoladh ag deireadh mhí Lúnasa. Ach ní dhearna, agus mar sin tá na trí nó ceithre seachtaine deiridh caite againn ag réiteach na gceisteanna sin agus ag ullmhú chun aighneacht eile a dhéanamh.”

Is é an dea-scéal ná go gcuirfear XDefiant ar ais chuig na chéad pháirtithe i níos lú ná dhá sheachtain, ag moladh scaoileadh féideartha i lár go deireadh mhí Mheán Fómhair. Mar sin féin, luaigh Rubin freisin “cás dóchúil” ina bhféadfadh an cluiche Pas coinníollach a fháil, rud a d’fhág go mbeadh paiste Lá a hAon le socraithe deiridh. Chuirfeadh sé seo brú ar an dáta scaoilte go luath/lár mhí Dheireadh Fómhair.

Tá XDefiant, a tugadh isteach ar dtús i 2021 mar theideal Tom Clancy, imithe trí roinnt leaganacha béite cheana féin le míonna beaga anuas. Mhínigh Rubin gurb é an chúis nach bhfuil dáta scaoileadh daingean fógartha ag Ubisoft ná toisc go measann siad gur trialacha fíor iad na tástálacha béite, ní hamháin imeachtaí margaíochta. Is é an sprioc aiseolas luachmhar a bhailiú agus eispéireas cearrbhachais snasta agus taitneamhach a chinntiú.

Chríochnaigh Rubin an post bhlag trí bhéim a chur air go mbeidh an dáta scaoilte chomh luath agus is féidir, toisc go bhfuil siad ag obair go dícheallach chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna comhlíonta agus na caighdeáin riachtanacha atá leagtha síos ag PlayStation agus Xbox a chomhlíonadh.

