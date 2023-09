iPhone Hacked cianda le Spyware, Saoránach Lab Tuarascálacha

Fuair ​​​​Citizen Lab, grúpa taighde in Ollscoil Toronto, amach go ndearnadh cianhackáil ar iPhone a bhaineann le ball foirne in eagraíocht sochaí sibhialta atá lonnaithe i Washington ag baint úsáide as earraí spiaireachta a d'fhorbair Grúpa NSO Iosrael. Tuairiscíodh an hack, ar a dtugtar ionsaí “nialas-cliceáil” mar nár ghá don íospartach idirghníomhú le naisc ar bith, d’Apple, a rinne an sárú a imscrúdú go tapa agus a d’aimsigh an sárú.

Léiríonn déine an ionsaithe, mar aon lena úsáid i gcoinne na sochaí sibhialta, an gá atá le haird dáiríre agus le gníomh dáiríre. Tá NSO Group, a bhfuil cáil air as a uirlis hacking Pegasus, ceadaithe ag na SA ó 2021 chun díriú ar iriseoirí agus easaontóirí lasmuigh dá dteorainneacha. Ligeann Pegasus do rialtais fóin a iompú ina bhfeistí faireachais fíor-ama i ngan fhios don úsáideoir.

D'ainmnigh Citizen Lab an slabhra saothraithe a úsáideadh san ionsaí seo “BLASTPASS,” agus bhí sé in ann cur i mbaol do iPhones a bhí ag rith an leagan is déanaí de chóras oibriúcháin Apple gan aon idirghníomhaíocht úsáideora. D'éiligh NSO Group, áfach, nach bhfuil sé in ann freagra a thabhairt ar na líomhaintí gan tacú le taighde. D'admhaigh Apple cúnamh Citizen Lab chun an sárú a réiteach agus scaoil sé paiste.

Níor nocht Citizen Lab céannacht an duine aonair nó na heagraíochta ar díríodh orthu ach mhol siad go bhféadfadh siad siúd a d’fhéadfadh aghaidh a thabhairt ar riosca méadaithe mar gheall ar a gcuid oibre nó a stádas Mód Lockdown a chumasú ar a gcuid feistí. Cuireann Mód Lockdown srian ar aipeanna agus gnéithe, mar shampla bac a chur ar fhormhór na gceangaltán teachtaireachtaí. Leanann an tuarascáil seo fionnachtana roimhe seo ó Citizen Lab, a fuair amach gur bhain NSO Group úsáid as modhanna náid-cliceáil chun grúpaí sochaí sibhialta a hack agus chun spiaireacht a dhéanamh ar dhaoine mór le rá san Airméin.

Tá scrúdú níos mó ag teacht ar Ghrúpa NSO ar fud an domhain. D'fhoilsigh Seanad na Polainne imscrúdú le déanaí ar úsáid Pegasus le linn toghcháin pharlaiminteacha 2019, ag nochtadh sáruithe ar chaighdeáin bhunreachtúla agus ag teacht ar an gconclúid go raibh an vóta éagórach. Mar fhreagra air sin, bhunaigh rialtas Iosrael coimisiún chun imscrúdú a dhéanamh ar mhí-úsáid fhéideartha earraí spiaireachta, lena n-áirítear feidhmchláir NSO Group, ag na póilíní in imscrúduithe coiriúla.

foinsí:

- Bloomberg