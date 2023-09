Scála Mórthaibhseach na gCathracha: Spéirlínte 2

I seisiún taispeána le déanaí ag Gamescom, chuaigh an cluiche atá le teacht Cathracha: Spéirlínte 2 i bhfeidhm ar imreoirí lena spásanna ollmhóra in imirt. Tá na léarscáileanna sa chluiche thart ar 5 huaire níos mó ná iad siúd sa bunaidh Cathracha: Spéirlínte. Tháinig scóip iomlán na spásanna seo chun solais de réir mar a d’imigh na himreoirí amach agus gur thuig siad go raibh an ceamara ag imeacht agus ag imeacht.

Le linn an taispeána, cuireadh an t-imreoir ar léarscáil fjord radhairc le raon measartha aeráide. Mhúin an rang teagaisc na bunghnéithe a bhaineann le socrúchán bóithre, naisc uisce agus leictreachais, agus criosú do limistéir chónaithe, thionsclaíocha agus thráchtála. Mar sin féin, rinne an t-imreoir gannmheas ar mhéid an limistéir inar féidir súgradh agus dhírigh sé a chuid foirgneamh i gcuid bheag den léarscáil i ngan fhios dó. Nuair a bhí orthu píopa séarachais a chruthú a rith amach go dtí an fharraige, thuig siad scála na léarscáile agus an píopa ag síneadh na mílte.

Leag an taithí béim ar “smaoineamh baile thar a bheith beag” an imreora. Bhí réadú fairsinge an spáis inimeartha thar a bheith spreagúil agus spreagúil. Chuir an teagasc biachláir iomasach ar fáil chun aon cheisteanna a réiteach, mar imní na gcónaitheoirí faoi easpa ospidéil in aice láimhe agus truailliú ó stáisiún cumhachta.

In ainneoin na botúin tosaigh, fuair an t-imreoir an cluiche a bheith taitneamhach agus sásúil. Nuair a bhíothas ag faire ar fhoirgnimh ag dul suas agus ag baint úsáide as biachláir iomasach chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna, bhí braistint éachta ann. Agus an t-imreoir ag tnúth le Cathracha: Spéirlínte 2 a imirt go hiomlán, admhaíonn siad an gá atá le níos mó a fhoghlaim faoi phleanáil chathrach agus faoi bhainistíocht buiséid.

Tríd is tríd, geallann Cathracha: Spéirlínte 2 eispéireas tumtha agus fairsing a thairiscint d’imreoirí, le léarscáileanna a cheadaíonn tógáil cathrach ar mhórscála agus cinnteoireacht straitéiseach.

Foinsí:

– Sraith físeán buaicphointí gné Colossal Order do Cathracha: Spéirlínte 2