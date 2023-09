Faigheann Google Chrome App Athdhearadh Spreagúil dá 15ú Breithlá

Tá Google ag ceiliúradh a 15ú breithlá le nuashonrú mór don aip Google Chrome. Ar cheann de na hathruithe is mó tá tabhairt isteach na teanga deartha Material You, rud a cheadaíonn níos mó roghanna saincheaptha. Tugadh an teanga deartha seo isteach den chéad uair le Android 12 agus moladh é as a chumas cuma na nguthán Android a athrú.

Leis an nuashonrú nua, is féidir le húsáideoirí Chrome rochtain a fháil anois ar phainéal “Customize Chrome” áit ar féidir leo rogha a dhéanamh ó raon dathanna chun a n-eispéireas brabhsála a phearsantú. Déantar na roghanna saincheaptha seo a shábháil ar bhonn in aghaidh an phróifíle, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca d’úsáideoirí a bhfuil próifílí iolracha acu idirdhealú a dhéanamh eatarthu.

Chomh maith leis na hathruithe dearaidh, tá an roghchlár Chrome á fheabhsú freisin chun rochtain níos tapúla a sholáthar ar síntí Chrome, Google Translate, agus Bainisteoir Pasfhocal Google. Beidh sé níos áisiúla d’úsáideoirí rochtain a fháil ar na gnéithe agus na seirbhísí is fearr leo gan ach cúpla cad a tharlaíonn.

Tá athdhearadh iomlán á fháil ag Chrome Web Store freisin, ina mbeidh moltaí pearsantaithe agus bailiúcháin coimeádta d’eisínteachtaí. Tá rannán síntí faoi thiomáint AI ann fiú, a fhreastalaíonn ar an éileamh atá ag méadú ar uirlisí AI-tiomáinte.

Ina theannta sin, tá Google ag cur cumais nua le Chrome a chuirfidh feabhas ar an taithí brabhsála. Gné amháin den sórt sin is ea an cnaipe “Cuardaigh an leathanach seo le Google”, a osclaíonn painéal taobh le haghaidh cuardaigh gan staid reatha an úsáideora a chailleadh. Fágann sin go mbíonn sé níos fusa faisnéis a aimsiú agus cuardaigh a dhéanamh gan cur isteach ar an sreabhadh brabhsála.

Tá Google ag cur lena Eispéireas Giniúint Chuardaigh (SGE) freisin, a bhfuil sé mar aidhm aige an bealach ina gcuardaíonn daoine a réabhlóidiú. Cé go bhfuil sé teoranta ó thaobh infhaighteachta ar dtús, tá Google á oscailt anois le haghaidh tástála sna SA Tugann an ghné seo léargas d'úsáideoirí ar thodhchaí an chuardaigh agus na nuálaíochtaí a bhfuil Google ag obair orthu.

Tríd is tríd, tá sé mar aidhm leis na nuashonruithe seo ar an aip Google Chrome agus ar an Chrome Web Store feabhas a chur ar shaincheapadh úsáideoirí, inrochtaineacht agus éifeachtúlacht brabhsála. Leis an teanga deartha Material You agus gnéithe feabhsaithe, is féidir le húsáideoirí Chrome a bheith ag súil le heispéireas brabhsála níos pearsantaithe agus níos áisiúla.

