Seolann Huawei na Síne fón cliste Mate 60 Pro+ le haghaidh Presale

Tá an fón cliste Mate 60 Pro+ tugtha isteach ag Huawei Technologies na Síne le haghaidh réamhdhíola. Léiríonn an breisiú nua seo le sraith Mate rath an ghnólachta teicneolaíochta Síneach chun smachtbhannaí na SA a shárú. Murab ionann agus seoladh an Mate 60 Pro roimhe seo, níor fhógair Huawei an Mate 60 Pro + roimh ré. D’fhógair an chuideachta ar a siopa oifigiúil ar líne go bhféadfadh custaiméirí tosú ar orduithe a dhéanamh ó 10:08 am (0208 GMT), agus táthar ag súil le seachadadh faoin 9 Deireadh Fómhair.

Leagann na sonraíochtaí a sholáthraíonn Huawei don Mate 60 Pro+ béim ar a chumas nascadh le dhá shatailít ag an am céanna agus a stóráil inmheánach níos mó i gcomparáid leis an Mate 60 Pro. Mar sin féin, níor nocht an chuideachta praghas an fhóin chliste. De réir tástálacha luais arna roinnt ag ceannaitheoirí ar na meáin shóisialta Síneacha, léirigh an Mate 60 Pro+ luasanna íoslódála a sháraíonn luasanna íoslódála na nguthán 5G barrleibhéil eile.

Léirigh anailís teardown a rinne TechInsights go bhfuil an fón cliste faoi thiomáint ag an sliseanna Kirin 9000s nua, a mhonaraítear sa tSín ag Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Breathnaítear ar an bhfionnachtain seo mar cheannródaíocht mhór do Huawei, toisc go bhfuil srian mór tagtha ar rochtain na cuideachta ar uirlisí déanta sliseanna atá riachtanach chun samhlacha láimhe chun cinn a tháirgeadh mar gheall ar smachtbhannaí na Stát Aontaithe ó 2019. Roimhe sin, ní fhéadfadh Huawei ach baisceanna teoranta de mhúnlaí 5G a sheoladh ag baint úsáide as stoc-charnadh. sceallóga.

Chomh maith leis an Mate 60 Pro+, nocht Huawei freisin an Huawei Mate X5, leagan nua dá shraith fón infhillte.

Foinsí:

– [TechInsights] (foinse-1)

– [Meáin shóisialta na Síne] (foinse-2)

Sainmhínithe:

– Sliseanna Kirin 9000s: Sliseanna forbartha ag Huawei dá fhóin chliste.

– Corp Idirnáisiúnta Déantúsaíochta Leathsheoltóra (SMIC): Cuideachta theilgcheárta leathsheoltóra Síneach.

(foinse-1, foinse-2: URLanna bainte)