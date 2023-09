Leathnaíonn an tSín Cosc ar iPhones d’Oibrithe Rialtais agus Cuideachtaí faoi úinéireacht an Stáit

Tuairiscítear gur leathnaigh rialtas na Síne a gcosc ar iPhones chuig oibrithe rialtais áitiúil agus cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit. Tagann sé seo i ndiaidh an toirmeasc a fógraíodh roimhe seo ar fhostaithe an rialtais láir. Tá treoir tugtha ag roinnt gníomhaireachtaí dá bhfostaithe cheana féin gan iPhones a thabhairt chun oibre, agus táthar ag súil go leathnófar an toirmeasc a thuilleadh.

Creidtear go bhfuil an toirmeasc ar tháirgí Apple mar chuid d'iarrachtaí Beijing chun spleáchas ar theicneolaíocht na SA a laghdú. Tá níos mó ná 150,000 cuideachta faoi úinéireacht an stáit ag an tSín, a fhostaíonn os cionn 56 milliún duine. Tá srian ar úsáid teicneolaíochta déanta thar lear in ionaid oibre a bhaineann leis an rialtas ó 2018, ach leathnaíodh é le déanaí chun fóin chliste a áireamh.

Ba chúis le nuacht an choisc leathnaithe titim 6% i scaireanna Apple. Tá an tSín ar cheann de na margaí is mó ag Apple, rud a ghineann beagnach an cúigiú cuid dá ioncam. Mar sin féin, creideann anailísithe go mbeidh tionchar an choisc ar ioncam iomlán Apple teoranta, agus an cás is measa de bhuail ioncaim 4%.

In ainneoin na dtoirmisc, tá táirgeadh Apple dírithe go fóill ar an tSín, agus déantar thart ar 90% dá tháirgí sa tír. Mar sin féin, tá dlús curtha ag an gcuideachta le pleananna chun a dtáirgeadh a éagsúlú lasmuigh den tSín, agus tá roinnt táirgeadh iPhone 14 aistrithe go dtí an India cheana féin.

Feiceann roinnt anailísithe na toirmisc a fhorchuireann an tSín ar Apple mar bhearta tit-for-tat mar fhreagra ar na srianta a chuirtear ar ghnólachtaí teileachumarsáide na Síne, mar Huawei, i dtíortha eile. Mar thoradh ar an teannas geopolitical leanúnach idir na SA agus an tSín tá teorainneacha ar an dá thaobh, agus na Stáit Aontaithe ag srianadh rochtain na Síne ar threalamh ríthábhachtach agus an tSín ag iarraidh a bheith níos féin-leordhóthanach i ndéantúsaíocht leathsheoltóra.

Níl aon trácht déanta ag Apple ar an gcosc leathnaithe.

