An Tábhacht a bhaineann le Bosca Gainimh Rialála SAM le haghaidh Nuálaíocht Crypto

Labhair an Coimisinéir Caroline D. Pham ó Choimisiún Trádála Todhchaí Tráchtearraí na Stát Aontaithe (CFTC) ag Institiúid Cato le déanaí, ag cur béime ar an ngá atá le bosca gainimh rialála SAM do mhargaí sócmhainní digiteacha. Leag sí béim ar a thábhachtaí atá sé fanacht chun tosaigh ar an gcuar i dtionscal atá ag forbairt go tapa agus léirigh sí imní faoin gcur chuige “fan agus féach” a ghlac na Stáit Aontaithe maidir le teicneolaíocht blockchain agus sócmhainní digiteacha.

Ina cuid tuairimí, mhol an Coimisinéir Pham go seolfaí an chéad chlár píolótach riamh sna Stáit Aontaithe do mhargaí sócmhainní digiteacha. Mhol sí go bhfeidhmeodh an clár píolótach seo mar bhosca gainimh rialála chun nuálaíocht a thástáil, a bhailiú agus a scrúdú i gcreat sábháilte faoi rialacháin agus cosaintí atá ann cheana féin.

Chuir an Coimisinéir Pham in iúl go bhfuil glactha ag dlínsí eile ar fud an domhain le boscaí gainimh rialála cheana féin chun fás agus dul chun cinn a spreagadh. D’aibhsigh sí an gá atá ag na Stáit Aontaithe bearta réamhghníomhacha a ghlacadh agus soiléireacht rialála a sholáthar do shócmhainní digiteacha chun a chinntiú go bhfuil ráillí cosanta láidre i bhfeidhm. Luaigh sí gurb í an chéad rialtóir de chuid na SA a mhol creat rialála cuimsitheach do mhargaí sócmhainní digiteacha atá freagrach agus go raibh sí ag moladh don CFTC an t-údarás atá aige faoi láthair a úsáid chun tacú le nuálaíocht.

Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna dúshlánacha dlí a bhaineann le boscaí gainimh rialála ag an leibhéal feidearálach, mhol an Coimisinéir Pham úsáid a bhaint as cláir phíolótacha. Leag sí béim ar an rath a bhí ar chláir phíolótacha san am a chuaigh thart agus ar a n-éifeachtacht maidir le táirgí nua a iniúchadh go sábháilte agus struchtúir mhargaidh atá ag teacht chun cinn. Trí thionscnaimh nua a thabhairt isteach agus a bheachtú go straitéiseach, is féidir le cláir phíolótacha cabhrú le rioscaí a íoslaghdú agus an seans go n-éireoidh leo a uasmhéadú.

Mhol an Coimisinéir Pham go gcuirfeadh an CFTC tús le tionscnamh píolótach do mhargaí sócmhainní digiteacha chun a chinntiú go bhfanfaidh na Stáit Aontaithe chun tosaigh ar an gcuar. Chuir sí béim ar an ngá atá le sonraí a bhailiú, scrúdú a dhéanamh ar shaintréithe na gclár píolótach san am a chuaigh thart, agus cur chuige pragmatach a fhorbairt maidir le sócmhainní digiteacha agus comharthaíocht. Tríd an méid sin a dhéanamh, is féidir leis an CFTC seasamh lena shainordú margaí atá oscailte, trédhearcach, iomaíoch agus fónta ó thaobh airgeadais de a chothú.

Mar fhocal scoir, cuireann ráitis an Choimisinéara Pham béim ar an tábhacht a bhaineann le bosca gainimh rialála SAM le haghaidh nuálaíochta criptí. Trí chlár píolótach a sheoladh do mhargaí sócmhainní digiteacha, is féidir leis na Stáit Aontaithe creat sábháilte a chruthú le haghaidh teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus struchtúir mhargaidh laistigh de na rialacháin agus na cosaintí atá ann cheana, ag cinntiú fás eacnamaíoch agus iomaíochas sa mhargadh domhanda.

Foinsí:

– Barúlacha an Choimisinéara CFTC Caroline D. Pham Roimh Institiúid Cato, Ag Fanacht chun Tosaigh ar an gCuar: Rialachán Crypto agus Iomaíochas