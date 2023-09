Taisce Aimsithe: Píosa Staire a Fháil sa Bhruscar

Samhlaigh ag tuscadh ar thaisce agus tú ag scagadh tríd an bhruscar. Bhí taithí ag Dolores McCulloch air sin nuair a d’aimsigh sí grianghraf dubh-agus-bán dearmadta de Nogales agus í ag imirt leadóige le cara ag Páirc Anza. Ní hamháin gur spreag an fhionnachtain seo a fiosracht ach leag sé béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le déantúsáin stairiúla a chaomhnú agus a luacháil.

Is meabhrúchán é teagmháil McCulloch go bhfuil an stair le fáil sna háiteanna is mó gan choinne. Agus í féin agus a cara ag dul i ngleic leis na míreanna a caitheadh ​​amach, thángthas ar ghrianghraf a bhí ceilte agus dearmadta ar feadh na mblianta. Is teist é an fionnachtain seans seo ar an ngá atá le forairdeall chun ár stair a chaomhnú agus iarsmaí na staire a chaomhnú.

Aithníonn Cumann Stairiúil Pimeria Alta an tábhacht a bhaineann le déantúsáin stairiúla a chaomhnú. Leagann Christine Courtland, uachtarán Bhord Stiúrthóirí an chumainn, béim ar thábhacht na dtorthaí seo agus ar an luach a thugann siad chun ár stair chomhroinnte a thuiscint. Ligeann déantúsáin dá leithéid dúinn léargais a fháil ar shaolta agus ar thaithí na ndaoine a tháinig romhainn.

Tá caomhnú na staire ríthábhachtach do na glúnta atá le teacht. Trí scrúdú a dhéanamh ar dhéantáin ón am atá thart, is féidir linn tuiscint níos doimhne a fháil ar ár bhféiniúlacht féin agus ar na pobail lena mbaineann muid. Treoraíonn na seoda seo muid ag aithint na n-athruithe agus an dul chun cinn atá déanta le himeacht ama, chomh maith le léirthuiscint a fháil ar oidhreacht a d’fhág na glúnta roimhe seo.

I ndomhan a thugann tosaíocht don nua agus don todhchaí go minic, cuireann scéal fhionnachtain Dolores McCulloch i gcuimhne dúinn aird a thabhairt ar na daoine nach bhfuiltear ag súil leo. Tá an stair thart timpeall orainn, ag fanacht le bheith nochta agus le meas. Lig dúinn a bheith spreagtha ag an scéal seo chun caomhnú a dhéanamh ar dhéantúsáin ár n-am atá thart agus gan luach a d'fhéadfadh a bheith i bhfolach sna háiteanna nach dócha a mheas faoina luach.

– Nogales: cathair atá suite ar an teorainn idir Arizona, SAM, agus Sonora, Meicsiceo, a bhfuil cáil uirthi as a tábhacht shaibhir chultúrtha agus stairiúil.

