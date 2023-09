Airgeadraí Digiteacha an Bhainc Ceannais (CBDCanna) mar Ionstraimí Íocaíochta Trasteorann

D’fhéadfadh airgeadraí digiteacha bainc cheannais (CBDCanna) íocaíochtaí trasteorann a athrú ó bhonn. Cé gur dhírigh go leor den phlé a rinneadh ar CBDCanna ar a dtionchar ar an gcóras airgeadaíochta domhanda, tá tábhacht shistéamach ag baint lena ról mar ionstraim íocaíochta trasteorann. Is dócha go nglacfar go forleathan leis an gcás úsáide seo mar gheall ar shrianta crua smachtbhannaí airgeadais SAM ar an Rúis.

Mar thoradh ar an gcóras domhanda dollar SAM a bheith scoite amach, cuireadh iallach ar an Rúis socruithe eile a iniúchadh dá trádáil idirnáisiúnta. Tá socrú in airgeadra náisiúnta na gcomhpháirtithe trádála agus úsáid yuan na Síne le haghaidh íocaíochtaí le comhpháirtithe seachas an tSín féin tagtha chun cinn mar roghanna inmharthana. Mar sin féin, tá na modhanna socraíochta neamh-dollar seo costasach agus mí-éifeachtach, rud a fhágann nach bhfuil siad chomh tarraingteach do thíortha nach bhfuil ceadaithe ag SAM.

Tairgeann CBDCanna réiteach ar an bhfadhb seo trí chóras íocaíochta domhanda atá saor, tapa agus sábháilte a sholáthar. Trí íocaíochtaí díreacha idir piaraí a chumasú thar dhlínsí iolracha maidir le sábháilteacht airgead bainc cheannais, is féidir le CBDCs an riosca smachtbhannaí arna bhforchur ag SAM a mhaolú. Tá turgnaimh déanta ag an mBanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta (BIS) a bhaineann le sonraisc tráchtála agus trádálacha FX a shocrú ar líonra amháin le CBDCanna ó bhainc cheannais éagsúla, agus tá na torthaí geallta. Creideann an BIS gur sprioc réalaíoch agus indéanta é rannpháirtíocht dhíreach in íocaíochtaí trasteorann a úsáideann CBDCanna.

Sa Rúis, tá forbairt ardán CBDC bunaithe ar blockchain nua, ar a dtugtar an mórleabhar Droichead, ar siúl cheana féin. Tá sé aibhsithe ag Banc Ceannais na Rúise (CBR) go bhfuil éascú íocaíochtaí trasteorann ar cheann de na buntáistí móra a bhaineann lena ríomh-rúbal atá beartaithe. Tá sé beartaithe ag rialtas na Rúise lárionad socraíochta coiteann a d'fhéadfadh a bheith ann ó ardáin CBDC ó thíortha éagsúla, rud a fhágann gur féidir córas iltaobhach imréitigh agus socraíochta a bhunú in airgeadraí náisiúnta.

Cé go raibh roinnt tíortha forbartha, amhail an tSualainn, aireach maidir lena CBDCanna féin a sheoladh mar gheall ar imní faoi chobhsaíocht airgeadais, tá cur chuige na Rúise níos réamhghníomhaí. Tá ardán CBDC na Rúise tógtha cheana féin agus d'fhéadfadh sé a bheith réidh le táirgeadh laistigh de na 12-24 mí atá romhainn. Is fiú monatóireacht a dhéanamh ar an bhforbairt seo mar d’fhéadfadh impleachtaí a bheith aici do thodhchaí na n-íocaíochtaí trasteorann agus na trádála idirnáisiúnta.

Foinsí:

– Creidmheas íomhá domhanda na CBDCanna: shutterstock.com

– “CBDCanna: Uillinn in easnamh ar an ‘dollar dethroning’” (alt bunaidh)