Nochtann Sony Ceithre Thaispeántas LED Nua Criostail le haghaidh Feidhmchláir Táirgthe Fíorúla

Tá an tsraith VERONA tugtha isteach ag Sony Electronics, ina bhfuil ceithre thaispeántas criostail LED atá deartha go sonrach le haghaidh iarratais táirgthe fíorúla. Ionchorpraíonn na taispeántais seo an dul chun cinn teicneolaíochta is déanaí agus ionchur ó scannánóirí chun cáilíocht agus éifeachtúlacht níos fearr a sholáthar d’éifeachtaí fíorúla laistigh den cheamara (VFX). Is iad na príomhtheicneolaíochtaí a úsáidtear i bhforbairt taispeántais VERONA ná na teicneolaíochtaí Dromchla Dubh agus Frithmhachnaimh. Le chéile, feabhsaíonn na teicneolaíochtaí seo léiriú leibhéal dubh agus íoslaghdaíonn siad caillteanas codarsnachta de bharr solais ó phainéil stiúir in aice láimhe agus trealamh soilsithe stiúideo, rud a laghdaíonn am agus costais iar-léiriúcháin. Le gile ard 1,500 cd/m2 agus gamut leathan dath a chlúdaíonn níos mó ná 97% de DCI-P3, cuireann taispeántais VERONA eispéireas amhairc réalaíoch ar fáil. Ina theannta sin, tá tiománaithe LED ardfheidhmíochta ar na taispeántais a chumasaíonn rátaí arda athnuachana suas le 7,680 Hz, rud a íoslaghdaíonn artifacts scanline i bpíosaí ceamara.

Tá Sony Electronics tar éis comhoibriú go dlúth le ceannairí tionscail chun suiteáil éasca agus solúbthacht taispeántais VERONA ar thacair táirgeachta a chinntiú. Tá na taispeántais deartha le dearadh comh-aireachta 1:1, lámha éasca-greim, bioráin aimsithe, agus meicníocht glasála de chineál luamháin ar féidir a oibriú gan uirlisí. Is féidir iad a oiriúnú freisin le haghaidh dearaí LED cuartha, crochta, agus cruachta, ag tacú le scáileáin iolracha suas le 23 troigh ar airde. De réir Kevin O'Connor, Stiúrthóir Sinsearach ar Réitigh Táirgthe Cineamatach ag Sony Electronics, is cuid riachtanach iad taispeántais VERONA chun na réadmhaoine fíorúla agus fíorúla i léiriúcháin fhíorúla a chomhtháthú gan uaim.

Taispeánfar an tsraith VERONA ag both Sony le linn imeacht IBC atá le teacht in Amstardam, agus táthar ag súil go mbeidh sé ar fáil le ceannach san Earrach 2024.

Foinse: Sony Electronics

TECNO chun An Chéad Ghuthán Smeach a sheoladh, an PHANTOM V Smeach 5G ag Imeacht Suaitheanta

Tá TECNO, branda teicneolaíochta, tar éis a fhógairt go bhfuil a chéad ghuthán smeach riamh, an PHANTOM V Smeach 5G, á sheoladh ag an ócáid ​​​​Seoladh Táirge Suaitheanta Smeach i Stíl TECNO 2023 atá le teacht i Singeapór an 22 Meán Fómhair. Cuirfidh an imeacht seo le chéile aeistéitic só-leibhéal le teicneolaíochtaí chun cinn. Léiríonn tabhairt isteach an PHANTOM V Smeach 5G tiomantas TECNO chun fachtóirí foirmeacha nua a iniúchadh agus stíl agus feidhmiúlacht na bhfóin smeach a ath-shainmhíniú. Tá an fón smeach nua ar aon dul le straitéis ghnó domhanda “Go Premium” TECNO, a bhfuil sé mar aidhm aige raon feistí préimhe a chruthú trí ardteicneolaíochtaí a chomhtháthú le dearaí stylish.

Chomh maith leis an PHANTOM V Smeach 5G, nochtfaidh TECNO a ríomhaire glúine nua TECNO MEGABOOK T1 2023 14-orlach, a seoladh roimhe seo ag IFA Berlin 2023. Leis na tairiscintí táirgí nua seo, tá sé mar aidhm ag TECNO freastal ar thomhaltóirí a bhfuil luach acu ar stíl agus ar stíl. teicneolaíocht chun cinn ina gcuid feistí.

Foinse: TECNO

Tugann Kandao isteach an QooCam3, Ceamara Gníomhaíochta 360-Céim

Nocht Kandao Technology a táirge is déanaí le déanaí, an QooCam3, ceamara gníomhaíochta 360-céim atá deartha chun eachtraí a ghabháil. Tá dé-lionsaí fisheye sa QooCam3 ar féidir leo uillinneacha éagsúla a ghabháil, ag táirgeadh físeáin néalríomhaireachta 360-céim i 5.7K 30FPS agus grianghraif lánléargais 62MP ardtaifigh. Le Cró F1.6 leathan agus dhá braiteoir 1/1.55-orlach, feidhmíonn an QooCam3 go maith i gcoinníollacha íseal-éadrom. Feabhsaíonn modh DNG8 an cheamara, in éineacht leis na bogearraí RAW+, gach mionsonra trí ocht gcomhad a ghabháil in aon fhráma amháin agus iad a chumasc, agus mar thoradh ar cháilíocht íomhá deiridh.

Chomh maith lena chumais grianghraf agus físe, ionchorpraíonn an QooCam3 fuaime Ambisonic 360-céim, ag seachadadh fuaim spásúil agus tumtha chun na hamharcléirithe a chomhlánú. Tá próiseáil Fuaime SuperSteady ar an gceamara freisin, ag cinntiú go bhfuil treo fuaime ailínithe i gceart le rothlú an cheamara le linn lámhaigh. I measc na ngnéithe suntasacha eile tá Cobhsú SuperStedy 2.0, ceartú cothrománach 360-céim, rátáil uiscedhíonach agus dustproof IP68, rialú tadhaill sofhreagrach ar scáileán tadhaill LCD 1.9-orlach, agus ceallraí inscortha 1600mAh fada buan.

Tá an QooCam3 le Kandao ar fáil faoi láthair le ceannach ar phraghas $349.00.

Foinse: Teicneolaíocht Kandao