Soláthraíonn CDT Rochtain Dhigiteach ar Lua Bibleagrafaíochta le haghaidh Tuarascálacha Taighde

Tá sé fógartha ag an Lárionad um Dhaonlathas agus Teicneolaíocht (CDT) go dtairgfidh sé rochtain dhigiteach anois ar na luanna bibleagrafaíochta a bhaineann lena thuarascálacha taighde. Tá sé mar aidhm ag an acmhainn nua seo é a dhéanamh níos fusa do léitheoirí teacht ar na foinsí a úsáidtear i saothar CDT agus tagairt a dhéanamh dóibh.

Trí rochtain dhigiteach a sholáthar ar chomhaid bhibleagrafaíochta, tá CDT ag ailíniú le cleachtais irisleabhair agus foilsitheoirí taighde eile a thairgeann an ghné seo. Is céim é i dtreo na sprice eolas a roinnt leis an bpobal agus tiomantas do thrédhearcacht a léiriú.

Áireofar i ngach tuarascáil taighde CDT a foilsíodh roimhe seo, chomh maith le tuarascálacha amach anseo, comhaid aonair formáidithe BibTeX (.bib) nó RIS (.ris) le haghaidh na dtagairtí. Is féidir le húsáideoirí naisc íoslódála do na comhaid seo a fháil ag bun gach leathanaigh tuairisce.

Trí na comhaid .bib nó .ris a iompórtáil isteach i gcórais bhainistíochta tagartha, is féidir le húsáideoirí rochtain éasca a fháil ar bhailiúchán tagairtí agus é a athúsáid chun críocha tuilleadh taighde. Cuireann bogearraí bainistíochta tagartha uirlisí éagsúla ar fáil chun tagairtí a eagrú agus a ghiniúint bunaithe ar thaifid bhibleagrafaíochta.

Aithníonn CDT go dtéann a cuid taighde thar na pobail bheartais agus taighde. Tá sé mar aidhm ag an eagraíocht tacú le suim an phobail i gcoitinne i sócmhainní traidisiúnta taighde, agus is céim sa treo sin í an acmhainn nua seo.

Chomh maith leis an rochtain dhigiteach ar lua bibleagrafaíochta, cuireann CDT ceithre acmhainn bhreise a bhaineann lena taighde ar fáil cheana féin. Tá na hacmhainní seo ar fáil d’aon duine ar spéis leo na hábhair a fhiosrú tuilleadh.

I gcás aon cheisteanna maidir le húsáid na hacmhainne seo nó fiosrúcháin eile a bhaineann le taighde, moltar do dhaoine aonair teagmháil a dhéanamh le CDT trí ríomhphost ag [email protected].

Foinsí:

– An Lárionad don Daonlathas agus Teicneolaíocht (CDT)