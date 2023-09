Petrified: Podchraoladh Uafáis is fearr na hÉireann ag dul ar stáitse don chéad seó beo riamh

Tá an podchraoladh móréilimh uafáis Éireannach, Petrified, le bheith sult a bhaint as an lucht féachana lena léiriú beo den chéad uair riamh in Éirinn. Arna óstáil ag Peter Dunne agus Liam Geraghty, tá Petrified tar éis éisteoirí a mhealladh trína scéalaíocht chruthaitheach agus aisteoirí cumasacha gutha.

Tugann podchraoltaí beo dúshlán ar leith, mar ní mór don mheán dul i ngleic go héifeachtach leis an lucht féachana agus croílár an tseó a choinneáil. Bíonn deacrachtaí ag go leor podchraoltaí beo an chothromaíocht cheart a bhaint amach, rud a fhágann go n-airíonn lucht éisteachta nach bhfuil baint acu leis nó nach bhfuil cinnte faoi bharántúlacht an tsuirbhé. Mar sin féin, tá an dúshlán seo bainte amach ag Petrified, ag seachadadh eispéireas fíor scanrúil trína léirithe beo.

Cé gur scéal neamhspleách gach eipeasóid de Petrified, tá an podchraoladh tar éis éisteoirí a thabhairt chuig raon suíomhanna uathúla, lena n-áirítear pantomaim Bhaile Átha Cliath, eastát taibhse, agus ionad glaonna. Mar sin féin, tá eipeasóid ar leith amháin a bhaineann le cultas an phodchraolta ina dhiaidh sin ná “Melody's Story Hour.”

Murab ionann agus imeacht podchraolta traidisiúnta beo, glacann “Melody's Story Hour” cur chuige meta. Seachas a bheith ina n-óstach ag léamh scéalta nó ag stiúradh seisiúin ceisteanna agus freagraí, leathnaíonn an eipeasóid laistigh de thaifeadadh beo podchraoltaí. Agus an lucht féachana ag faire ar an uafás atá os a gcomhair, is gearr go mbíonn siad gafa sa scéal, rud a mbíonn casadh fuarchúiseach agus sásúil ann dá bharr.

Chun freastal ar na daoine sin ar mian leo taitneamh a bhaint as an taithí spleodrach seo, tá Petrified ag ullmhú don dara seó beo, an uair seo i mBaile Átha Cliath. Beidh an imeacht atá le teacht, “Petrified Live,” ar siúl ag The Laughter Lounge ar Ché Eden, ina mbeidh na haisteoirí cumasacha Ali Fox, Margaret McAulife, agus Anna Sheils-McNamee.

Líonann an sceitimíní an t-aer agus an scríbhneoir Petrified, Peter Dunne, ag roinnt a chuid smaointe faoin bpodchraoladh beo a bhí le teacht, ag rá, “Tá an oiread sin sceitimíní orainn – agus, mar is cuí, tá faitíos orainn – ár gcéad phodchraoladh beo a dhéanamh in Éirinn. Oíche den scoth a bheidh ann do lucht leanúna an tseó agus beidh sé ina réamhrá iontach ar an méid a dhéanaimid d’aon duine nach bhfuil nua ag Petrified.”

Más rud é nach bhfuil tú ag iarraidh a chailleann amach ar an taithí spreagúil seo, grab do ticéid do Petrified Live ag laughterlounge.com. Cuirfear tús leis an seó ag 8pm, le doirse ag oscailt ag 7pm. Fan i dteagmháil le Petrified tríd a gcuntas oifigiúil a leanúint ar Instagram le haghaidh na nuashonruithe is déanaí.

Foinsí: Petrified, laughterlounge.com