Tá ceadúnas tiomána digiteach nua California tar éis imní a ardú i measc saineolaithe cibearshlándála maidir le rioscaí féideartha slándála agus príobháideachais. Ó seoladh é an 15 Lúnasa, tá thart ar 100,000 Californians tar éis clárú cheana féin don cheadúnas digiteach ar a bhfóin cliste. Mar sin féin, tá saineolaithe ag tabhairt foláirimh d’úsáideoirí go mb’fhéidir nach mbeidh a gcuid sonraí cosanta go hiomlán ó goid. Tugann Adam Marré, Príomhoifigeach Slándála don ghnólacht cibearshlándála Artach Wolf, dá aire nach bhfuil bagairt nialasach ag daoine aonair neamhúdaraithe rochtain a fháil ar shonraí úsáideoirí nó iad a ghoid. Mar sin, tá sé ródhóchasach brath go hiomlán ar chosaint críochnúil sonraí úsáideoirí.

Chun na rioscaí seo a mhaolú, molann Marré go dtabharfaidh an Roinn Mótarfheithiclí (DMV) oideachas do shealbhóirí ceadúnais ar na cleachtais is fearr chun a bhféiniúlacht dhigiteach a chosaint. Áirítear leis seo pasfhocail láidre a úsáid, fíordheimhniú dhá fhachtóir a chumasú, agus bogearraí agus aipeanna slándála a nuashonrú go rialta. Mar sin féin, ní sholáthraíonn clár píolótach California faoi láthair rogha fíordheimhnithe dhá fhachtóir chun rochtain a fháil ar an gceadúnas digiteach.

Leagann Alexis Hancock, ón Electronic Frontier Foundation, béim freisin ar an tionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith ag ceadúnais dhigiteacha ar neamhionannais shóisialta. D’fhéadfadh imeallú a bheith i gceist do dhaoine a bhfuil rochtain theoranta idirlín acu nó daoine nach bhfuil in acmhainn uasghrádú rialta ar fhóin chliste a íoc mar gheall ar a bheith ag brath ar shainaithint dhigiteach. Ina theannta sin, tá imní ann faoin mí-úsáid a d’fhéadfadh a bheith ann as sainaithint dhigiteach, a d’fhéadfadh ionradh a dhéanamh ar phríobháideachas an duine aonair agus cur le bunú córais náisiúnta aitheantais.

Tháinig fadhbanna le haitheantais mhóibíleacha ar chláir chomhchosúla ceadúnais dhigitigh i dtíortha eile. Mar shampla, bhí déagóirí faoi aois san Íoslainn in ann a gceadúnais dhigiteacha a bhrionnú chun dul isteach i gclubanna oíche. Faoi láthair, ní ghlactar le ceadúnais dhigiteacha California chun táirgí a bhfuil srian aoise orthu a cheannach, ach amháin i línte TSA PreCheck ag aerfoirt roghnaithe.

Cé go maíonn an DMV California nach bhfuil sonraí pearsanta ón gceadúnas digiteach stóráilte go buan, is é an príomhchosaint maidir le faisnéis úsáideora ná paschód ghutháin an duine aonair. Tá stáit eile i SAM ag tástáil le ceadúnais tiomána digiteacha le blianta fada, mar Arizona, a ligeann d'úsáideoirí Apple leagan digiteach dá gceadúnas a stóráil ina Sparán Apple.

Tríd is tríd, agus California ag dul isteach i réimse na sainaitheanta digití, tá sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar na rioscaí cibearshlándála agus príobháideachais a bhaineann leis na ceadúnais dhigiteacha seo, agus bearta a fhorbairt chun sonraí úsáideoirí a chosaint go héifeachtach.

