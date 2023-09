The Masked Singer: Nochtann Brian Austin Green nach dtaitníonn sé le giolcacha uafásacha na hAstráile

In agallamh le déanaí, d’oscail an t-aisteoir Brian Austin Green, a bhfuil aithne air mar gheall ar an gcuma a rinne sé ar The Masked Singer, faoina mhór-dhúil nach dtaitníonn leis nuair a thagann sé chun na hAstráile – a scata cróga. Roinn Green, a chaith roinnt seachtainí san Astráil ag scannánú an seó réaltachta móréilimh, a thaithí agus nocht sé a dhíspreagadh d’fhiadhúlra uathúil na tíre.

Le linn a chuid ama san Astráil, tháinig Green trasna ar speicis éagsúla feithidí agus damháin alla, rud a chuir go mór as a riocht. D’admhaigh sé go raibh sé dúshlánach dó dul in oiriúint do láithreacht na gcréatúr seo, mar go raibh difríocht shuntasach eatarthu agus a raibh sé cleachta leis ina thír dhúchais.

Chuir Green in iúl freisin go raibh sé buíoch as áilleacht na hAstráile agus a tírdhreacha éagsúla. D’admhaigh sé go bhfuil cuid de na radharcanna iontacha is suntasaí dá bhfaca sé riamh sa tír, agus níor chuir a neamhshuim leis na crawlies creepy scáthú ar a thaithí dhearfach iomlán.

Baineann macántacht Green faoin nach dtaitníonn sé le fiadhúlra na hAstráile le go leor daoine a tháinig trasna ar chréatúir uathúla na tíre. Tá clú agus cáil ar an Astráil mar gheall ar a daonraí flúirseach agus éagsúil feithidí agus damháin alla, a d'fhéadfadh a bheith sultmhar do roinnt cuairteoirí ach a chuireann as do dhaoine eile.

Tá sé riachtanach a thabhairt faoi deara go bhfuil fiadhúlra na hAstráile suntasach freisin agus go bhfuil ról ríthábhachtach aige ina éiceachóras. Tá tréithe iontacha ag go leor feithidí agus damháin alla na tíre agus tá siad ríthábhachtach le haghaidh pailniú, rialú lotnaidí, agus cothromaíocht an dúlra a chothabháil.

Cé gur léiriú é tuairim Green ar an bhfiann pearsanta atá aige ar shúilíní craosacha na hAstráile, tá sé ríthábhachtach dul i ngleic le teagmhálacha den sórt sin le aigne oscailte agus iad a fheiceáil mar dheis chun foghlaim faoi fhiadhúlra sainiúil na tíre.

