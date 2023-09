Iarrann Banc Shasana Comhrá Náisiúnta ar Imní Príobháideachta an Phóna Dhigiteach

D’iarr Leas-Ghobharnóir ainmnithe Banc Shasana (BoE) Sarah Breeden go ndéanfaí “comhrá náisiúnta” chun aghaidh a thabhairt ar imní an phobail maidir le himpleachtaí príobháideachta leagan digiteach den phunt. Tá an BoE agus aireacht airgeadais na RA ag fiosrú an fhéidearthacht punt digiteach a thabhairt isteach go luath amach anseo. Áitíonn léirmheastóirí, áfach, go bhféadfadh airgeadra digiteach a chumasú do rialtais monatóireacht a dhéanamh ar nósanna caiteachais daoine aonair agus idirbhearta airgid casta a dhéanamh.

Leag Breeden béim ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar imní faoi phríobháideachas agus idirphlé oscailte a chur chun cinn ar an ábhar. Chuir sí béim go bhfeidhmeodh punt digiteach mar bhunús do gach idirbheart digiteach, ag cinntiú muinín san airgeadra. D’admhaigh sí, áfach, go bhfuil dúshláin ann maidir le príobháideacht a bhainistiú agus ról an stáit a shainiú maidir le hairgeadra digiteach.

D'admhaigh Breeden freisin imní príobháideachta maidir le ríomhchláraitheacht, a leag béim ar an ngá le reachtaíocht shoiléir agus téarmaí agus coinníollacha a bhunú chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní seo.

Leag Breeden béim freisin gur cheart go mbeadh príobháideacht mar thosaíocht freisin agus airgeadraí digiteacha na hearnála príobháidí á mbreithniú. Chuir sí in iúl go bhfuil leaganacha digiteacha dá n-airgeadraí curtha i bhfeidhm ag aon tír déag cheana féin, agus tá Cúlchiste Feidearálach na Stát Aontaithe ag smaoineamh ar an bhféidearthacht freisin.

Príomhcheist eile do Breeden is ea an tionchar ar chobhsaíocht airgeadais. Foilseofar na freagraí ar an gcomhairliúchán poiblí ar an bpunt digiteach níos déanaí i mbliana, ag tabhairt léargais bhreise ar ghnéithe éagsúla den togra.

Is fiú a thabhairt faoi deara gur dhiúltaigh Breeden an smaoineamh go gcuirfeadh airgeadra digiteach deireadh le hinfhaighteacht airgid mar a mhol léirmheastóirí.

Foinsí: Reuters

Sainmhínithe:

– Punt digiteach: Leagan digiteach d'airgeadra na Ríochta Aontaithe, an punt steirling.

– Banc Shasana (BoE): Banc ceannais na Ríochta Aontaithe.

– Imní príobháideachais: Buarthaí maidir le faisnéis phearsanta agus cearta príobháideachais daoine aonair a chosaint.

– In-ríomhchláraitheacht: An cumas cód nó treoracha a scríobh do ríomhaire nó do chóras digiteach chun feidhmeanna nó tascanna sonracha a chur i gcrích.

– Cobhsaíocht airgeadais: An riocht ina mbeidh córas airgeadais, amhail córas baincéireachta, in ann suaitheadh ​​a sheasamh agus a oibriú a choimeád ar bun.

– Comhairliúchán poiblí: An próiseas chun ionchur poiblí nó aiseolas a lorg ar ábhar nó ar thogra ar leith.

