Tugann Zoom Cúntóir Digiteach AI-Powered isteach do Shíntiúis

Tá a chúntóir digiteach giniúna nua faoi thiomáint AI nochta ag Zoom, ar a dtugtar Zoom AI Companion. Áireofar an cúntóir i síntiúis íoctha Zoom gan aon chostas breise. Beidh an AI Companion ar fáil ar fud ardán Zoom, ag tairiscint gnéithe cosúil le hachoimre cruinnithe, dréachtú teachtaireachtaí, agus aiseolas cruinnithe fíor-ama. Cé go mbeidh roinnt gnéithe ar fáil ag an seoladh, cuirfear gnéithe eile i bhfeidhm in Earrach 2024.

Chuir Smita Hashim, Príomhoifigeach Táirge ag Zoom, béim ar thiomantas na cuideachta do luach agus nuálaíocht an chustaiméara le tabhairt isteach an AI Companion. Beidh úsáideoirí in ann idirghníomhú leis an gcúntóir trí phainéal taobh sa taithí Cruinnithe, agus tá pleananna ag Zoom cumais an chúntóra a leathnú ar feadh na bliana seo chugainn.

Chomh maith leis an bhfógra seo, d’fhreagair Príomhfheidhmeannach Zoom Eric Yuan cinneadh Microsoft Foirne Microsoft a dhíchuachadh ó shíntiúis Office 365 agus Microsoft 365. Mhol Yuan gur cheart do Choimisiún Trádála Chónaidhme na SA (FTC) smaoineamh ar an ábhar a imscrúdú, cosúil le comhlacht frith-iomaíochta an AE.

Seolann Salesforce Uirlisí Táirgiúlachta Casta le haghaidh Slack

Tá trí uirlis nua chun cinn táirgiúlachta tugtha isteach ag Salesforce do Slack: Slack AI, liostaí Slack, agus cumais nua uathoibrithe. Tá Slack AI comhtháite san ardán agus cuireann sé gnéithe ar nós athchaipíní cainéal agus achoimrí snáithe. Cuireann liostaí slaite ar chumas úsáideoirí tascanna oibre a rianú agus tionscadail a bhainistiú le sreabhadh cumarsáide sruthlínithe. Ceadaíonn na cumais uathoibrithe nua d'úsáideoirí tascanna sonracha a uathoibriú gan saineolas códaithe. Is féidir le forbróirí aipeanna saincheaptha a thógáil freisin le Slack mar óstach.

Chuir Noah Desai Weiss, Príomhoifigeach Táirge ag Slack, béim ar fhócas na cuideachta ar ardán táirgiúlachta cliste agus éifeachtach a sheachadadh a thugann cumhacht d’úsáideoirí a gcuid oibre is fearr a dhéanamh. Beidh liostaí Slack AI agus Slack i mbun píolótach an geimhreadh seo, le hinfhaighteacht ghinearálta sceidealta do 2024. Tá an mol uathoibrithe nua le bheith ar fáil níos déanaí an mhí seo.

Críochnaíonn Microsoft Tacaíocht do Skype i Seomraí Foirne, Tugann sé isteach Billeáil le haghaidh Taifeadadh agus API Tras-scríbhinní

Tá sé fógartha ag Microsoft nach dtacóidh Teams Rooms le naisc le freastalaí Skype for Business a thuilleadh ó 1 Deireadh Fómhair, 2023. Beidh tionchar ag an athrú seo ar líon beag custaiméirí a úsáideann cumraíochtaí ar an áitreabh. Aistreoidh Teams Rooms a thacaíocht chuig an bhfreastalaí Exchange, atá in úsáid cheana féin ag Teams Desktop.

Ag an am céanna, tá billeáil tugtha isteach ag Microsoft dá API taifeadta agus tras-scríofa i Foirne. Gearrfar táille anois ar fhorbróirí as na APIanna seo a úsáid, agus cosnóidh taifeadtaí $0.03 in aghaidh an nóiméid agus praghas $0.024 in aghaidh an nóiméid ar thrascríobh. D’aibhsigh Microsoft na buntáistí a bhaineann leis na APIanna seo d’fhorbróirí atá ag tógáil aipeanna gnó (LOB) agus réitigh ilthionóntaí Díoltóra Neamhspleách Bogearraí (ISV), lena n-áirítear achoimriú glaonna, léargais chainteora, bearta leantacha cliste, agus oiliúint agus bordáil.

