Eispéireas an Imreora a Ardú le Cóid Fuascailte BGMI

Tá an cluiche móréilimh Battlegrounds Mobile India (BGMI) ag dul i méid ó baineadh PUBG Mobile de mhargadh na hIndia. Ceann de na gnéithe a leagann BGMI as a chéile ná infhaighteacht deimhnithe fuascailte BGMI laethúla, ar féidir iad a mhalartú le haghaidh luaíochtaí éagsúla in-chluiche.

Is buntáiste iad cóid fuascailte BGMI d’imreoirí ar bhuiséad teoranta. Trí na teastais seo a mhalartú, is féidir le himreoirí airgeadra in-chluiche ar a dtugtar “Airgead Anaithnid” (UC) a fháil, chomh maith le mothúcháin, míreanna, agus feabhsuithe le haghaidh arm agus feithiclí. Is é an chuid is fearr ná nach bhfuil cóid fuascailte úra ag teastáil a thuilleadh chun UC a fháil, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca do gamers atá feasach ar bhuiséad rochtain a fháil ar na luach saothair luachmhara seo.

Don 12 Meán Fómhair, 2023, is iad seo na cóid fuascailte BGMI atá á dtairiscint:

– BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZKK4A

- RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– 5FG10D33

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

- RNUZBZ9QQ

Más rud é go bhfuil nua agat ar chóid BGMI a fhuascailt, seo duit treoir céim ar chéim:

1. Tabhair cuairt ar an leathanach aisíocaíochta BGMI ainmnithe.

2. Deimhnigh stádas do chuntais BGMI.

3. Cuir isteach an cód promo go cruinn sa réimse a sholáthraítear.

4. Roghnaigh "Fuascailt" ó na roghanna atá ar fáil.

5. Seiceáil d'fhardal in-chluiche chun rochtain a fháil ar na míreanna fuascailte.

Díghlasálann na cóid fuascailte seo luaíochtaí éagsúla, lena n-áirítear feabhsuithe ar airm tine agus feithiclí, chomh maith le raon míreanna in-chluiche. Tá sé níos spreagúla anois tú féin a thumadh i ndomhan mealltach BGMI leis na cóid 12 Meán Fómhair, 2023.

Foinsí:

– [Foinse Airteagal Teideal agus URL]