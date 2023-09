Taobh thiar den Ghloine: Campa Traenála Kings Los Angeles - Breathnú Laistigh ar Preseason NHL

Tá an tSraith Náisiúnta Haca (NHL) agus Líonra NHL tar éis a gcomhpháirtíocht a fhógairt leis na Los Angeles Kings don cheathrú séasúr dá gcuid docuseries preseason uile-rochtana, Behind The Glass. Tabharfaidh an tsraith trí pháirt seo, arna léiriú ag NHL Network i gcomhar le NHL Productions, sracfhéachaint ar dhéine, drámaíocht agus iomaíocht réamhshéasúir NHL trí lionsa an Stanley Cup Champion Kings dhá uair.

Sa séasúr atá le teacht Behind The Glass beidh turas na Ríthe chuig an Leathsféar Theas agus iad ag imirt i gcoinne na Arizona Coyotes i Melbourne na hAstráile do Shraith Dhomhanda NHL 2023. Is iad seo na chéad chluichí NHL a imreofar san Astráil riamh, rud a chuir sceitimíní ar an tsraith. Déanfar na himreoirí a chur suas agus a thaispeáint ar shiúl ón rinc, ag tairiscint ábhar thar na bearta do lucht leanúna agus iad ag dul san iomaíocht dá láthair ar an uainchlár agus ag ullmhú le haghaidh oscailt an tséasúir rialta.

Tar éis dhá bheart Playoff Corn Stanley as a chéile, tá ionchais ardaithe ag na Ríthe don eagraíocht. Díreoidh Behind The Glass ar leas-uachtarán agus bainisteoir ginearálta na foirne, Rob Blake, agus ar an bpríomhchóitseálaí Todd McLellan, agus iad i gceannas ar an bhfoireann ar fud an champa traenála agus ag múnlú na físe le haghaidh iomaitheoir ilbhliantúil Corn Stanley. Déanfaidh an tsraith próifíl freisin ar phríomhghníomhaithe cosúil le lárionad nuafhaighte Pierre-Luc Dubois, na réaltaí ardaitheacha Adrian Kempe agus Kevin Fiala, agus na himreoirí lárnacha veteranacha Anze Kopitar agus Drew Doughty. Tabharfaidh Uachtarán na Foirne Luc Robitaille léargais uathúla ar cad is brí le bheith i do Rí.

Léiríodh Behind The Glass den chéad uair in 2018, ag tabhairt sracfhéachaint gan fasach do lucht leanúna ar réamhshéasúr NHL trí shúile na New Jersey Devils. Ó shin i leith, tá na Philadelphia Flyers agus na Nashville Predators le feiceáil sa tsraith. Ardóidh eagrán na bliana seo an geall leis an turas idirnáisiúnta go Melbourne na hAstráile.

Is féidir le lucht leanúna a bheith ag súil le hábhar bónais eisiach agus gearrthóga ó gach eipeasóid de Behind The Glass a roinntear thar ardáin meáin dhigiteacha agus shóisialta ag baint úsáide as an hashtag #BehindTheGlass. Ina theannta sin, beidh gach eipeasóid ar fáil ar ardán YouTube an NHL, ag tabhairt níos mó deiseanna do lucht leanúna dul i ngleic leis an tsraith.

Taobh thiar den Ghloine: Geallann Campa Traenála Kings Los Angeles a lucht leanúna a thabhairt níos gaire don chluiche agus léargas uathúil nach bhfacthas riamh roimhe a sholáthar ar an bhfoireann agus ar an réamhshéasúr. Le rochtain gan fasach, tá an docuseries seo cinnte go spreagfaidh lucht leanúna agus iad ag súil leis an séasúr NHL atá le teacht.

