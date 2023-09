Dáta Eisiúna Digiteach Barbie: Cá háit le Faire agus Cathain le Bheith ag Súil le Sruthú ar Max

Tar éis an rath ollmhór a bhí air san oifig bhosca, tá an scannán Barbie a bhfuiltear ag súil leis go mór ar fáil le híoslódáil digiteach faoi dheireadh. Chinn Warner Bros. Mar sin féin, leanfar den scannán a thaispeáint in amharclanna, lena n-áirítear scaoileadh seachtaine IMAX ar 22 Meán Fómhair.

Maidir le roghanna sruthú, ag tosú ó Dé Máirt, 12 Meán Fómhair, is féidir Barbie a cheannach agus a fháil ar cíos go digiteach ar ardáin mar Amazon Prime, Google Play, Apple TV, agus Vudu, i measc daoine eile. Féadfaidh an praghas a bheith difriúil ag brath ar an ardán, ach cuireann Amazon Prime an scannán ar fáil ar réamhordú ar $29.99 le ceannach agus $24.99 le ligean ar cíos le haghaidh fuinneog féachana 48 uair an chloig.

Áirítear le heisiúint digiteach Barbie breis is 30 nóiméad d’ábhar bónais, lena n-áirítear gné-ailt cosúil le “Fáilte go Tír Barbie,” “Becoming Barbie,” “Ag Imirt gúna Suas,” “Ceol Déan Creid," "Cóisir Barbie All-Star," agus " Is Domhan Aisteach é." Mar sin féin, níl aon dáta eisithe ar leith fós le haghaidh DVD Barbie nó Blu-Ray.

Ós rud é gur scannán Warner Bros é Barbie, táthar ag súil go mbeidh sé ar fáil le sruthú ar Max, an tseirbhís sruthú ar úinéireacht Warner Bros., roimh dheireadh na bliana. Lean eisiúintí amharclainne Warner Bros. roimhe seo patrún ina scaoiltear iad ar fhíseáin ar éileamh den scoth agus ansin bíonn siad ar fáil ar Max tar éis tréimhse áirithe ama. Mar shampla, scaoileadh The Flash ar PVOD cúig seachtaine tar éis a scaoileadh amharclainne agus thosaigh sé ag sruthú ar Max cúig seachtaine tar éis PVOD.

Ag cur san áireamh rath agus ionchas airgeadais Barbie, is dócha go mbeidh an stiúideo ag fanacht níos faide chun é a scaoileadh ar Max. Tar éis patrún cosúil le The Flash, féadfaidh Barbie a bheith le feiceáil ar Max thart ar naoi seachtaine tar éis a scaoileadh amharclainne. Go tuairimeach, d'fhéadfadh Barbie a bheith ag sruthú ar Max thart ar lár go déanach i mí na Samhna 2023. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon dáta scaoileadh oifigiúil Barbie Max fógartha fós.

Mura bhfuil tú in ann fanacht chun féachaint ar an scannán Barbie, is féidir leat é a cheannach nó a fháil ar cíos ar líne ó amárach. Bain sult as an scaoileadh digiteach agus coinnigh súil siar ar aon nuashonruithe ar infhaighteacht sruthú Barbie ar Max.

