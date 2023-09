Geata Baldur 3: Geasa agus Cumais Riachtanacha do Do Charachtar

Tugann Baldur's Gate 3 raon leathan roghanna d'imreoirí maidir le tógáil carachtar, lódálacha cumais agus geasa. Agus an oiread sin roghanna ar fáil, is féidir go mbeadh sé thar a bheith mór cinneadh a dhéanamh ar na cinn is fearr do do charachtar. San Airteagal seo, déanfaimid iniúchadh ar roinnt geasa agus cumais riachtanacha ar fiú iad a chur le do Arsenal agus tú ag taisteal trí shaol Faerûn.

Soinneáin Eldritch

Is Cantrip maslach é Eldritch Blast do Warlocks. Shoots an cumas fórsa-damáiste seo bhíoma cumhachtach le raon mór. Mar leibhéal tú suas, is féidir leat shoot fiú suas le trí blasts ag an am céanna. Is féidir le Warlocks an litriú seo a fheabhsú tuilleadh le modhnóirí mar Agonizing Blast (damáiste méadaithe) agus Repelling Blast (nimhde a bhrú ar shiúl). D'fhéadfadh sé a bheith an-úsáideach má chuirtear Repelling Blast le do thógáil chun déileáil le naimhde fad-achair. Ós rud é gur Cantrip é, níl sé teoranta ag sliotán geasa, rud a fhágann go bhfuil sé ina bhreis luachmhar ar aon stór Warlock.

Treoir

Is treoir luachmhar Cantrip a sholáthraíonn bónas +1d4 ar sheiceálacha stat. Is cuma trí do charachtar féin nó do chompánach cosúil le Shadowheart, is féidir feabhas mór a chur ar do sheans go n-éireoidh leat ar rollaí dísle le Treoir. Tá sé seo an-úsáideach le haghaidh seiceálacha idirphlé agus féadann sé difríocht shuntasach a dhéanamh i dtoradh d’idirghníomhaíochtaí. Ná déan dearmad faoi chumhacht an treisithe in aisce seo.

Cairde

Cosúil le Treoir, is Cantrip úsáideach eile é Cairde le haghaidh seiceálacha stat, go háirithe iad siúd a bhaineann le hidirphlé. Tugann sé Buntáiste ar na seiceálacha seo, rud a ligeann duit dhá dhísle a rolladh agus an líon níos airde a roghnú. Is féidir le cairde cabhrú leat rollaí mí-ádh a shárú agus labhairt go réidh ar do bhealach trí chásanna deacra. Coinnigh an seal seo san áireamh má tá líontán sábhála uait le haghaidh do sheiceálacha stat.

Frithlitriú

Is cumas frithghníomhaithe é Counterspell a ligeann d’úsáideoirí draíochta geasa cumhachtacha a chaith naimhde a chealú. Teastaíonn sliotán litrithe Leibhéal 3 uaidh, ach d’fhéadfadh sé gníomhú in aghaidh geasa ardleibhéil fiú le seiceáil stat rathúil. Bain úsáid as Counterspell go tuisceanach, toisc gur acmhainn theoranta é. Sábháil é do na sealanna is tubaisteach agus déan cinntí straitéiseacha le linn troid chun a éifeachtúlacht a uasmhéadú.

Beannaigh

Is beannaigh geasa a sholáthraíonn bónas +1d4 do rollaí áirithe do do pháirtí ar fad. Cé go n-ídíonn sé Sliotán Litrithe, is féidir leis na buntáistí a bhaineann leis a chruachadh le buntáistí nó buffs eile a mbíonn tionchar acu ar Rollaí Ionsaí agus ar Chaith Sábhála. Cast Bless roimh dul i mbun cathanna suntasacha chun cur le seans do pháirtí rath.

Eagla

Is féidir le eagla buailte isteach i do naimhde lámh in uachtar a thabhairt duit i gcomhrac. Déanann an litriú Eagla é sin go díreach trí chur ar naimhde scanraithe Míbhuntáiste a bheith acu ar chumas agus seiceálacha ionsaithe. Cuireann sé srian freisin ar a ngluaiseacht, rud a chosc ó theacht ar an caster. Féadann an seal seo deiseanna a chruthú le haghaidh ionramhála agus rialaithe ar pháirc an chatha.

Scamall na Daggers

Is seal den scoth é Cloud of Daggers a d’fhéadfadh damáiste suntasach a dhéanamh. Cé go mb’fhéidir nach bhfuil an limistéar difear ollmhór, tá poitéinseal damáiste ard ann. Cruthaíonn an geasa casadh dagaí, ag déileáil le damáiste d'aon namhaid nó fiú comhpháirtí foirne a shiúlann tríd. Is seal iontach é a úsáid i bpointí nó i lárionaid catha chun tonnadóir a dhéanamh agus chun damáiste a dhéanamh do naimhde.

Céim Misty / Doras Toise

Is féidir le duine tú féin a theileaportáil a athrú. Ligeann geasa cosúil le Misty Step nó Toise Door duit tú féin a athshuíomh go tapa ar pháirc an chatha, naimhde a imghabháil, nó teacht ar limistéir nach bhfuil rochtain orthu ar shlí eile. Soláthraíonn na geasa seo solúbthacht agus is féidir leo a bheith áisiúil i gcásanna comhraic agus taiscéalaíochta.

Cuimhnigh gur chóir na geasa agus na cumais seo a roghnú bunaithe ar do charachtar a thógáil agus do stíl súgartha. Déan turgnamh le teaglaim éagsúla chun a fháil amach cad a oibríonn is fearr duit. Ná bíodh eagla ort do mholtaí féin a dhéanamh nó straitéisí nua a thriail agus tú ag dul ar aghaidh trí Gheata 3 Baldur.

