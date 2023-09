NPC Baldur's Gate 3 Ainmnithe as Leabhar Foinse Dungeons & Dragons

Thug imreoir amháin iolair-eyed de Baldur's Gate 3 faoi deara go bhféadfadh NPC tábhachtach sa chluiche a bheith ainmnithe ag baint úsáide as leabhar foinse Dungeons & Dragons Fifth Edition. Tá Baldur's Gate 3, atá bunaithe ar an RPG boird tóir, ag tarraingt go mór ó dhomhan agus ó mheicnic an Chúigiú Eagrán Dungeons & Dragons, rud a chuireann lucht leanúna na saincheadúnais ar an eolas.

Fuair ​​​​an t-imreoir amach go bhfuil an t-ainm "Auntie Ethel" le fáil sa bhunleabhar ar a dtugtar Volo's Guide to Monsters, a úsáideann Dungeon Masters go minic chun a gcuid cailleacha féin a chruthú. Tá tábla ainmneacha cailleacha sa leabhar, agus ina measc tá “Auntie” agus “Ethel.” Aithneoidh imreoirí Baldur's Gate 3 Auntie Ethel mar NPC tábhachtach in Acht 1, ar dealraitheach gur gnáthbhean í ar dtús ach a nochtar sa deireadh gur cailleach chumhachtach agus olc í.

Cuireann fionnachtain an ubh Cásca féideartha seo fiú níos mó doimhneacht leis an gcluiche, mar go dtugann sé le tuiscint go bhféadfadh na forbróirí, Larian Studios, a bheith ag tagairt don fhoinseleabhar agus iad ag cruthú carachtair an chluiche. Is díol spéise é go bhfuil an leabhar foinse scríofa ó dhearcadh carachtar darb ainm Volo, atá le feiceáil mar NPC i nGeata 3 Baldur freisin.

Is féidir gur chas Volo le hAintín Ethel ag pointe éigin agus gur chuir sí a hainm san áireamh ina leabhar, rud a chuireann sraith idirnascthachta le seanchas an chluiche. Ina theannta sin, cuireann Auntie Ethel agus Volo roghanna deacra ar fáil d’imreoirí, cé go mbíonn torthaí difriúla acu. Leagann an fionnachtain seo béim ar an aird a thugtar ar mhionsonraí i nGeata 3 Baldur agus tugann sé luach saothair do lucht leanúna a ghlacann an t-am le dul i mbun taighde níos doimhne ar an ábhar atá ann.

Tríd is tríd, níl san ubh Cásca seo ach sampla amháin de shaibhreas agus doimhneacht Gheata 3 Baldur, a leanann ar aghaidh ag mealladh imreoirí lena saol casta agus a mheicnic. Más lucht leanúna an chluiche tú, déan cinnte ár gclúdach cuimsitheach a sheiceáil le haghaidh an nuacht is déanaí, na treoracha agus go leor eile.

