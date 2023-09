Conas Minthara a Earcú Gan Marú i nGeata Baldur 3

Is é ceann de na NPCs coitianta i Baldur's Gate 3 ná Minthara, an Dark Elf a gheall a dílseacht do Absalóideach. Bhí fonn ar go leor imreoirí í a earcú mar chompánach rómánsúil, ach chun é sin a dhéanamh, bhí orthu rompu a chur i gcrích a raibh go leor maraithe i gceist leis. Mar sin féin, tá imreoir cliste amháin tar éis modh a fháil chun Minthara a earcú gan aon saol a ghlacadh.

Go hiondúil, le go mbeadh Minthara in éineacht le do thaobh, bheadh ​​ort rompu a dhéanamh a thugann sí duit chun gach duine sa Emerald Grove a mharú. Is éard a bheadh ​​i gceist leis seo ná teagmháil ghreannmhar le Tieflings agus Druids, le cúnamh ó trúpaí goblin Minthara. Mar sin féin, tá modh roinnte ag úsáideoir Reddit Wulfrinnan chun Minthara a earcú “go neamhchiontach.”

De réir mhodh Wulfrinnan, ba cheart duit labhairt ar dtús le clann Tiefling bhuíon Mol faoi idol na nDraoithe a ghoid. Ansin, steal an idol ag baint úsáide as stealth chun cosc ​​a chur ar an dóiteán ó ar siúl. Chuirfeadh sé seo tús le troid idir na Tieflings agus na Draoithe, inar chóir duit rith nó sneak amach. Ina dhiaidh sin, tuairiscigh suíomh an gharráin go Minthara, agus nuair a fhilleann an bheirt agaibh, gheobhaidh tú na cosantóirí go léir marbh. Tabharfaidh sé seo deis duit Minthara a earcú níos déanaí sa chluiche gan aon duine a mharú.

Cé go bhféadfadh an modh seo cuma neamhchiontach ar an dromchla, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mbaineann sé fós le hionramháil agus meabhlaireacht. Tá sé i gcuimhne ar roghanna morálta débhríoch den chineál céanna i RPGanna eile cosúil le Star Wars: Ridirí na Sean-Phoblacht. Mar sin féin, más fearr leat a imirt mar charachtar a dhéanann iarracht a lámha a choinneáil glan, is féidir leis an modh seo a bheith ina Dodgers úsáideach i Gheata 3 Baldur.

Má tá tú ag lorg tuilleadh treoracha agus conas-tos le haghaidh Baldur's Gate 3, a bheith cinnte a sheiceáil amach ár dtreoir ar an Triail Féin-Chéanna.

Foinse: Ceann ar bith (bunaithe ar an alt foinseach)